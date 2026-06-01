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全方位维修︱议员关注完工质量 房署：会抽查10%住户 重要工序「100%睇实」

社会
更新时间：17:14 2026-06-01 HKT
发布时间：17:14 2026-06-01 HKT

房委会在2006年推行全方位维修计划，透过主动勘察及保养公屋单位，以优化资产质素及延长公屋单位的使用年期。有立法会议员关注房委会会否进行抽样，确保完工后的质量。房屋署副署长（屋邨管理）康荣杰今日（1日）表示，团队会抽取10%的住户，特别是一些重要的工程如防水工程，「100%睇住有冇做好。」

议员关注消防安全 房署：检查次数比法定要求多

民建联郭芙蓉关注第四期的维修计划，房委会会否进行抽样检查，确保完工后的质量，并问及其合格率及不合格比率。她续说，房委会早前委托独立顾问进行住户意见调查，超过九成受访住户表示满意，关注样本规模及提问详情。

康荣杰表示，署方会抽取10%住户，特别是一些重要的工程如防水工程，「100%睇住有冇做好。」康续指，房委会每一季会抽取 5%的住户进行调查，调查范畴涵盖多个方面，包括工作前的安排服务、电话热线服务、工程的表现如何、已发出工程单的项目表现等。

新民党陈家珮表示，社会非常关注消防安全，问及维修小队可否「搭单」进行消防安全的宣传。康荣杰表示，除了会检查电力装置， 也都会验一些消防装置，强调署方比消防法定的要求为多，「法定要求可能一年做一次，我们有一些系统半年会做一次功能上的测试，令到装置肯定100%是可以用得到。」

记者：黄子龙

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