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子承父业再传姪 中医与母做队友 黄大仙关爱队「家族传承」延续社区情

社会
更新时间：08:00 2026-06-02 HKT
发布时间：08:00 2026-06-02 HKT

第二期关爱队服务去年10月展开，民政及青年事务局从三方向落实将服务做得更深更广，除增加关爱队总数至455队外，亦会更积极提升年轻人参与度。有中医受母亲影响加入关爱队，用专业知识为区内长者提供中医服务；也有95后传承爸爸及叔父的助人之心加入关爱队，帮助街坊解难排忧，让政府社区关怀政策转化成有温度的邻里守护，一代接一代扎根社区中。

现年六十多岁、人称「细姚生」的黄大仙正安关爱队队长姚易明，已故父亲姚萧成在八十年代已担任黄大仙区议员，自资开设街坊福利会，为街坊解决生活困难及事务纠纷。姚易明自小耳濡目染，亦开始子承父业延续关怀，他认为现时关爱队服务范围全面，「以前是街坊有需要才提出，关爱队有政府资助，我们可透过家访了解长者或基层需要，大大提高主动性。」

这种「家族传承」的社区关爱，不但父传子，更延续至新一代。正安关爱队成员之一，现年30岁从事市场策划的姚钧堤，便是姚家第三代，他自小目睹父亲姚明强及叔父姚易明帮助街坊，由童年的不理解变为中坚力量。「年幼时不太明白他们为何周末要这样忙碌，长大理解及体会到他们想在区内凝聚人情味，令香港成为一个有温度的社会，道理就是『勿以善小而不为』，不要因为善行细微便不去做，帮助别人开心，自己都会开心。」

姚钧堤加入关爱队后，利用其市场营销经验及年轻人熟悉电子产品的长处，教导长者如何善用手机程式，包括举办智能手机工作坊，协助区内长者下载「HA Go」、「防骗视伏App」等公共服务及生活资讯应用程式，便利日常生活及提防受骗，他亦有在早前的国安主题嘉年华参与设计宣传产品，吸引小朋友参与活动。两叔姪希望这种跨代关爱可以传承至第三、第四代，「让社区有关爱，令区内街坊更有幸福感。」

从事市场营销的姚钧堤，透过智能手机工作坊教导长者街坊善用科技提高生活便利程度。
从事市场营销的姚钧堤，透过智能手机工作坊教导长者街坊善用科技提高生活便利程度。
黄大仙正安关爱队队长姚易明(前排左)与姪子姚钧堤(前排右)，为慈云山区街坊解难排忧。
黄大仙正安关爱队队长姚易明(前排左)与姪子姚钧堤(前排右)，为慈云山区街坊解难排忧。

母亲奔波协助街坊 学懂助人精神

至于彩云东关爱队副队长蓝雅琴，她以义工身份服务彩云社区逾20年，现时与任职中医师的儿子陈立义以「母子档」服务街坊。蓝雅琴认为，家庭携手合作力量可以更有效帮助有需要居民，「我们很清楚了解社区和街坊需要，街坊也认识我们，推广关爱队活动时畅顺得多。」她希望透过两人吸引更多家庭组合加入关爱队，令团队更有活力，亦可令邻里守望相助的传统延续下去。

陈立义回忆加入关爱队的初衷，是受母亲在社区劳碌奔波，每天早出晚归为街坊解决问题所感动，希望将自身的医疗专业知识带入社区。他与妈妈一起上门探访长者，提供养生建议及纾缓痛症的方法，「未来有计划举办中医讲座，教授拉筋和按摩知识，让更多长者受惠。」

 

陈立义与妈妈蓝雅琴上门探访长者，了解长者的需要。
陈立义与妈妈蓝雅琴上门探访长者，了解长者的需要。
任职中医师的陈立义，与母亲蓝雅琴上门探访长者时，会教授长者街坊纾缓痛症的方法。
任职中医师的陈立义，与母亲蓝雅琴上门探访长者时，会教授长者街坊纾缓痛症的方法。

他认为爱需要传承，关爱队服务同样需要年轻人接力，期望以身作则感染更多新生代加入，为社区注入有朝气的正能量，「我们身为社会一份子，除了上一辈的有心人去关心区内长者，年轻人也有责任去分担。」他希望透过年轻人的新思维和创新活动，为居民带来不同方面的服务。

加入关爱队后，陈立义坦言自己也获益良多。他指，平日在诊所接触病人的时间不多，上门探访令他更深入了解基层长者的生活环境，以及较难发现的心理需要，「自己变得更有同理心，除了医病，也学会了医治人心。」

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