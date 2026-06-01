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美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揭另类「逃票」操作：屯门去柴湾一程悭$20

社会
更新时间：15:25 2026-06-01 HKT
发布时间：15:25 2026-06-01 HKT

有网民今日( 1日 )上载相片，指今早10时50分在美孚站见到一名婆婆「跌晒啲单程飞出嚟」，声称有港铁职员报警，但表明「唔知做乜事」。相中见到地上至少有6、70张「单程飞」，惹来为何婆婆会持有那么多车票的疑问。有网民随即在留言区拆解原因，揭疑涉另类「逃票」操作。《星岛头条》正向港铁查询事件。

以杏花邨去柴湾为例 单程可悭$20

该网民解释，以屯门去柴湾为例，八达通成人全票车资30.2元。而屯门去最近的站兆康只需5.5元（单程票）、杏花邨去柴湾5元（单程票）。若乘客先利用单程票在屯门入闸，到目的地柴湾时，用另一张杏花邨去柴湾的单程票出闸，合共只花费10.5元，一程可节省约20元车资。

料婆婆为「接头人」协助交收 

有网民估计婆婆的角色是「接头人」协助交收，由于单程车票须在当日使用，而且出闸前车票须先入闸。例如婆婆很有可能先在杏花邨，协助将车票放入闸机，再于柴湾将「已入闸」的车票交给乘客，好让乘客能于柴湾成功出闸。相中亦见地上的单程票除了紫色的「成人票」，更有不少是蓝色的「特惠票」，以地上约60张计，若婆婆每张赚5元，即一日或已可赚300元。

警方回复《星岛头条》查询，表示未有在上述港铁站接获相关报案。《星岛头条》正向港铁查询。

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