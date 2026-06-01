恒基地产连办两场「探索Central Yards」活动 助「共创明『Teen』」学员拓阔视野

恒基兆业地产有限公司连续第四年支持香港特区政府推行的「共创明『Teen』计划」，与各界携手推动青年发展。集团日前特别举办一连两场「探索Central Yards」活动，招待约80位计划学员及友师，向他们介绍集团中环新海滨旗舰项目 Central Yards 的规划理念、建筑及设计特色、创新科技，以及建筑项目背后所涉及的主要岗位，为参与的年青人拓阔视野，并就其学习及生涯发展提供启发。

孙玉菡 : 冀鼓励更多本地年轻人投身建筑及工程行业

劳工及福利局局长孙玉菡、恒基地产执行董事黄浩明、地产策划（一）部总经理余惠伟、首席传讯总监梁美宝，以及中国建筑工程（香港）有限公司常务副总经理黄江均出席支持是次活动，与一众参与友师及学员进行互动交流。

劳福局局长孙玉菡致辞时表示，感谢恒基地产的支持，为「共创明『Teen』计划」学员及友师提供宝贵机会，让他们亲临世界级地标项目的施工现场，了解大型工程在施工安全及科技应用等方面的实践。他期望学员借此加深对建筑及工程行业的认识，并希望鼓励更多有志的本地年轻人投身业界，为香港未来发展注入新力量。

黄浩明 : 冀透过活动让年青人加深了解香港大型地标项目发展

恒基地产执行董事黄浩明表示，年青人是社会的未来，培育他们开阔眼界、增强自信，为日后作好准备，对香港未来发展极为重要。集团希望透过是次活动，让年青人对香港大型地标项目的发展加深了解，以及对背后所涉及的专业领域有初步认识，从而启发他们思考未来升学和就业方向，日后在不同岗位上贡献香港。

参与的「共创明『Teen』计划」学员及友师于当日更参观了Central Yards接驳国际金融中心商场和中环码头连接大楼的临时行人通道，并由专人介绍通道的设计特色与艺术元素，让参加者进一步认识项目的规划理念。

今年是恒基地产成立50周年。集团未来会继续通过不同方式，支持本地年青人发展，为香港培育更多人才，以实际行动回馈社会。