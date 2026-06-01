2男女故意制造车祸「碰瓷」索赔认14罪 官斥利用青少年犯案 技巧纯熟行为恶劣势判监

2男女承认于2023年至2024年多次「碰瓷」，刻意制造碰撞后讹称受伤，向司机索要数千至数万元赔偿，当中涉及中学生以乘客身份扮受伤。男司机及一名女乘客今于区域法院承认欺诈、串谋诈骗和企图欺诈等共14罪。区域法院暂委法官陈永豪直斥司机的行为「非常之恶劣」，又指犯罪手法纯熟，利用青少年等均属加刑因素。陈官押后判刑至6月22日，期间男被告还押；另为女被告索社会服务令报告，她获准保释。

犯案技巧纯熟利用青少年装作受伤诈赔偿行为可耻

被告依次为起诉时24岁赵康胜，及起诉时22岁谭诗颖。赵康胜被控欺诈、串谋诈骗和企图欺诈等17罪，今承认13罪，其余4罪获法庭存档。谭则承认1项串谋诈骗罪。

陈官坦言很看重本案，直斥被告赵康胜的行为「非常之恶劣」、「好恐怖」。陈官又指，赵多次利用司机转线而制造意外，技巧纯熟，形容是「食髓知味」。再加上赵利用青少年佯装受伤，反映他事前有作准备功夫，以增加压力迫使事主赔偿，行为不法及可耻。

陈官直言赵康胜必然判监，刑期将以年计，赵利用青少年且作案手法纯熟均属加刑因素。而于被告谭诗颖，陈官同意谭在案中处于被动，若无她的招认，控方只会就一次事件起诉。然而陈官强调「一次都嫌多」，考虑所有因素后陈官批准谭保释以索社会服务令报告，但严厉警告她法庭打算判处监禁。

制造交通意外碰瓷 事主避免麻烦或内疚下付钱

案情指，被告赵康胜于2023年10月至2024年4月间，为了骗取金钱，而在香港不同地点刻意制造交通意外，其后向司机索取赔偿，受害人包括的士及校巴司机等。为了迫使司机们，赵寻找中学生作乘客，并指示他们假装受伤。意外后赵再联络司机，诱骗他们支付款项作和解。

赵康胜多次趁事主们驾驶车辆欲转线时，突然加速从后碰撞车尾。多名事主均看到赵和车上乘客有讲有笑，甚至表现兴奋雀跃。赵之后会指责事主们不小心驾驶，亦会在警车及救护车到场后，与同行青少年乘客声称受伤，须接受治疗。赵其后再向事主索取数千至数万元的车辆维修费或医药费，又威胁对方若不赔偿，伤势会越趋严重，或会展开法律程序。纵使事主们认为赵故意造成碰撞，但出于内疚及避免麻烦，他们仍然支付款项以作和解。

赵康胜邀来中学生「游车河」，并表示「出去碰下」，中学生明白赵是想制造碰撞以骗取金钱。赵又曾向乘客称，因为事主转线太慢才有机可乘，以及因事主无留意路况，才能造成看似对方有错的意外。

赵康胜于2024年3月问被告谭诗颖有无兴趣赚钱，并指示谭只需一同游车河，在碰撞后假扮受伤。同年3月至4月，赵和谭先后3次「碰瓷」，赵均有收取司机的金钱。

案件编号：DCCC645/2025

法庭记者：雷璟怡