宏福苑大火︱安基苑聘请独立顾问周三截标 料6月上旬有结果

牛头角安基苑早前参与市建局的楼宇更新大行动等资助计划，惟其聘用的工程顾问「鸿毅建筑师有限公司」因卷入大埔宏福苑大火，安基苑业主立案法团经考虑后决定辞退该公司。为处理后续复杂的合约及工程问题，市建局已介入协助，为安基苑聘请「独立工程评估顾问」。市建局向法团交代最新安排，指安基苑聘请独立顾问的招标文件已发出，预算6月上旬可有结果并安排业主大会议决拣选独立工程评估顾问；落实工程评估顾问后约2个月内完成相关工作及拟备标书，再经招标妥聘请大维修工程顾问接手未完成工作。

独立顾问工作包括检视前顾问公司合约条文

市建局指独立顾问工作包括审视现时工程进度、原工程未完成项目、检视前顾问公司合约条文、提出前顾问辞任而出现的潜在争议、订定后续招聘正式顾问的招标文件等；独立工程评估顾问之招标及费用支出市建局考虑全数提供资助予法团。

标书截止递交日期为6月3日下午5时；法团可选择当日下午6时或6月4日下午2时或6时进行开标，法团须带同法团印章并安排最少3名委员作见证；市建局将向法团提供回标纪录，包括表列所有回标公司名称及价钱，但不会提供回标分析；招标不设投标者面试；市建局将于是次回标中拣选一间独立顾问，并建议法团聘用。该独立顾问的服务费用将由市建局全数资助。