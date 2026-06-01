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过渡性房屋︱全数逾2万单位投入服务超额完成 至今协助近4万基层改善居住环境

社会
更新时间：14:36 2026-06-01 HKT
发布时间：14:36 2026-06-01 HKT

房屋局表示，过渡性房屋项目作为社会的安全网，一直为有逼切住屋需要的合资格市民提供过渡居所。截至今年4月底，21,158个单位已全数落成并投入服务，比原本2万个单位的目标更多，至今已协助超过39,000名基层市民改善居住环境。

局长何永贤于社交平台上载短片，提到有37个项目使用率超过100%，意味这些项目都已经有流转。使用率最高的项目达190%以上，大型项目如圣公会「同心村」、「博爱江夏围村」的使用率亦分别达到150%和130%。

局方发布的影片亦访问了多位入住过渡性房屋的受惠居民，对比他们迁居前后的生活转变。有街坊忆述，过往居住在寮屋或㓥房时环境极度恶劣，月租高达8,000元，但空间狭窄且缺乏日照，平时「白天也要开灯」。此外，他们更要长期面对鼠患、天花漏水以及治安隐患等问题，令生活充满恐惧与压力。

随着迁入过渡性房屋，有受惠居民难掩喜悦地表示，现时居住环境宽敞光猛：「人生住咗十几年㓥房，都未试过有个窗。」她指不仅电费等经济负担有所减轻，生活压力亦大减。

项目内设有不同兴趣班（如剪纸、画画）以及课后辅导，有专责老师协助指导学童，让小朋友的学业有所改善。有居民表示，入住后邻里关系融洽，生活变得轻松自在，最感欣慰的是能看著小朋友在健康、快乐的环境中成长。

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