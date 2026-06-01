其士争产案丨草拟2009年遗嘱律师称 周亦卿指示遗产锁定期「愈长愈好」 故建议死后80年才分产

其士集团创办人周亦卿2018年与世长辞，2015年遗嘱将名下1.89亿股其士股份全数交予五女周蕙蕙继承。长女周莉莉入禀要求法庭裁定2015年遗嘱无效，应以2009年遗嘱作准。负责为周亦卿准备2009年遗嘱的律师吴汉英今出庭作供，称对17年前准备遗嘱的事有深刻印象，而2009年遗嘱提到遗产须待周亦卿逝世80年后方可分配予届时仍在世的后人，吴汉英承认他曾建议把这句加入遗嘱，又指周亦卿的「指示系（遗产锁定期）愈长愈好」，他亦不知周亦卿曾在1987年及1989年立过遗嘱。

原告为长女周莉莉（Lily），由资深大律师沙惜时代表；被告为五女周蕙蕙（Violet，艺人吴家乐妻子）及六女周薇薇（Vi Vi），由资深大律师余若海代表。

律师2009年曾为周亦卿拟定两份遗嘱草稿

周亦卿曾在2009年4月27日订立遗嘱，但2009年遗嘱只有未签署副本，不确定正本是否存在。2009年遗嘱指明遗产执行人及受托人为周亦卿妻子宫川美智子、长女周莉莉及五女周蕙蕙，受益人包括妻子及7名子女，而遗产作为受益人的生活、教育及发展之用，遗产须待周亦卿逝世80年后，方可分配予届时仍在世的后人。

曾为周亦卿（图）草拟2009年遗嘱的律师吴汉英指，周曾指示遗产锁定期「愈长愈好」，吴亦建议死后80年才分产。资料图片

周莉莉。汪旭峰摄

周蕙蕙。汪旭峰摄

曾为周亦卿准备2009年遗嘱的律师吴汉英今出庭作供，指2009年为周亦卿准备了2009年遗嘱的2份草稿，他指他对准备遗嘱草稿一事有深印象，解释是因为「我同周生除咗客人之外，好似朋友咁样」。余若海质疑吴汉英称两人为朋友，但吴汉英连周亦卿在2016年1月中风也不知道，吴汉英回应：「系呀」。

吴汉英指他没有与周亦卿事先讨论2009年遗嘱的草稿内容，他当年「斋俾个draft（草稿）周生（即周亦卿），请周生番去慢慢谂」。吴汉英认为以周亦卿当年的语文能力及身体状况，相信周亦卿会理解遗嘱草稿内容，又指遗嘱草稿内容「都唔系咁复杂」。吴曾在六国酒店中菜部以中文向周亦卿「逐段讲」遗嘱草稿内容，但在餐厅内难以解释遗嘱草稿内容同时笔录。

建议周亦卿逝世80年后才分遗产

吴汉英忆述当时2009年遗嘱草稿仍有细节需讨论，如子女离婚后子女配偶可否分得遗产得，吴称「周生其实系我好敬重嘅人」，如周亦卿的遗嘱草稿「有咩要求改动」，「我印象深刻好多」。被问到后人在周亦卿逝世80年后才可分得遗产，是否吴汉英建议加入遗嘱，吴汉英称「都可以咁讲」。

吴汉英指周亦卿的指示是遗产锁定期「愈长愈好」，亦指周亦卿知道如在他逝世80年后才分配财产，遗产受益人即妻子及7名子女，届时或不在世，可能毫无受益。吴汉英称他当时只为周亦卿准备2009年遗嘱，不知道周亦卿曾在1987年及1989年立过遗嘱，「我都系睇报纸先知」。

前水务署署长、时任其士国际集团有限公司非执行董事高赞觉博士亦出庭作供。余若海根据2012年至2015年其士集团年报指，周亦卿在4年间在每年的董事会会议中，2年均只出席1次，2013年及2015年则分别出席2次及3次，并非每次出席会议。高赞觉供称，董事会成员一般在会议前已达成共识，出席会议只是要通过议案。

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高赞觉指周亦卿2015年「精神唔好」、「无乜精神打理公司」

高赞觉指他当时作为其士集团非执行董事，主要工作是为其士集团「俾意见，关于工程嘢」，以及管理由其士集团全力资助的慈善机构，每年酬金为10万元。高赞觉供称，2015年证监会收购及合并委员会裁定周亦卿与七子周维正违反《公司收购、合并及股份购回守则》的强制要约规定，他当时感觉到周亦卿「情绪唔同咗」。

高赞觉忆述他与周亦卿七子周维正共餐时，周维正「话我知佢唔想做啦，想离开其士」，高赞觉其后透过另一时任非执行董事周明权博士，向周维正称「你真系唔做嘅话，你爸爸会好唔开心」。高赞觉认为周亦卿在2015年「无乜精神打理公司」，「心情唔好、精神唔好」，周亦卿与七子周维正亦关系差。七子周维正之后由其士集团执行董事，改任其士集团非执行董事。

案件编号：HCAP22/2019

法庭记者：刘晓曦