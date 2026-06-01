涉向机电署工程师交出4万元贿款 五旬分判商董事否认向公职人员提供利益罪

60岁机电工程署高级屋宇装备工程师涉隐瞒与机电署分判商董事有私交友好关系，收取对方4万元贿款。分判商董事今早在东区裁判法院否认向公职人员提供利益罪开审，承认事实指，机电署在2017年邀请不同供应商参与政府场所建筑设备及装修工程的投标，被告曾联络一间供应商，询问对方是否有兴趣合作投标，对方成功中标后，向被告的公司批出逾7,800万元的工程项目。

55岁被告陈子荣，否认公职人员提供利益罪。承认事实指，机电署负责执行电力、铁路、气体、能源效益等有关工作，以保障安全及提供机电。机电署自2014年起，若大型工程项目达700万元以上，中标公司在展开工程前需要提交分判计划以让职员审批。在2012年至2019年期间，被告是美亚工程有限公司(美亚)、宏晋工程有限公司(宏晋)及三和工程顾问有限公司(三和)的董事兼股东。

在2013年至2019年间，早前认罪被告谢声德是机电署高级屋宇装备工程师，负责监督招标工作及工程运作。在2016年10月，谢将一项关于改善饮水机工程的合约，外判予盈电工程有限公司，合约款项约676.5万元，盈电再将合约分判予被告的宏晋工程有限公司，由被告负责签署协议。

在2017年10月，机电署邀请不同供应商参与政府场所建筑设备及装修工程的合约投标，及至2018年将工程外判予联和承造有限公司，负责处理市政地区的屋宇设备加工及改善工程，合约款项约8,467万元，及后联和承造将工程以7,820万元分判予被告拥有的美亚工程。而被告曾联络联和，询问对方是否有兴趣与美亚合作，一起参与项目招标工程，并获对方同意。谢声德于2019年被捕，廉署人员在谢的办公室检获一条可能有被告DNA的橡皮筋。

案件编号：ESCC550/2022

法庭记者：黄巧儿