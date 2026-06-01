每日杂志‧人物志｜昔逐巨浪今寻留白 唐展民用镜头细味生命

要在繁忙都市释放心灵，有人作画抒怀、有人书写言志，业余摄影师唐展民则透过作品寻回自我，感受世界。贵州远山里的失聪孩童、大地震前的福岛景物、日本宁静的庭园，以及高山茫茫雪地都被她一一记录。昔日她是追求别人认同的「龙友」，禅修及静观启发她走上随心而发的摄影路。她的作品处处留白，予人空灵静谧，细味余音的感觉。摄影让她自省人生，她亦希望藉作品疗愈人心，愿港人放慢步伐走出压力，回复自在，重新出发。

由昔日热衷「追景」的「龙友」，到如今随心而发拍摄，摄影让唐展民自省人生。

唐展民从事企业发展策略顾问工作，经常往返日本及美国等地公干，每日参加不同会议，亦要「跑业绩」及厘定发展新方向，事事金钱挂帅，以回报衡量，压力沉重。人在海外，每当看到有关香港的新闻报道，她都满有感受，记挂着香港这个家的事事物物，特别关注繁嚣都市下的生活压力问题。

学习禅修 与压力共存

如何与压力共存，学习禅修及瑜伽多年的她略有心得。面对工作及生活上未能达到的目标，她选择放下，不再纠缠，检讨后继续前行，才能走得更远。上月她举办摄影展，希望藉作品抚慰港人心灵。这个相隔15年后再在香港举办的展览，对她意义深远，亦可视作其个人摄影生涯的回顾。

摄影记录一时一地事物，由获得第一部相机开始，唐展民便爱上摄影，以镜头呈现心中感受，并以记录事物为使命。

2011年日本「311地震后」，唐展民办展览让港人重温福岛在灾前的景色。

2011年3月11日，日本东北外海发生大地震，触发10米海啸，酿成福岛核事故。过去她多次到福岛拍照，对这地方满有感情。地震后，她希望为这片熟悉的土地及灾民出力，便在本港多个商场举办摄影展，让天灾下化为乌有的福岛景色重现人前。

日本福岛优美景色令唐展民心醉，曾多次到访拍照。

地震后，传言四起，有指食盐中的矿物质「碘」可防核辐射，又传闻海水恐受核污染影响食盐生产，触发内地、港澳及韩国出现抢购食盐的乱象。对此她深感难受，惟摄影展获不少团体及市民无条件协助和参加，义卖筹款活动亦备受支持，令她对一向被指「功利」及「拜金」的港人改观，「感受到香港人无私付出的最美一面，以身为香港人无比骄傲。」

藉照片中安宁 纾民众惶惑

往后她成立慈善团体「福岛之友」，又到访灾后重建的福岛，以善款资助农民投入有机耕作，并在当地设立福岛农产品的商店。

2011年，唐展民把展览筹得的款项，于东京成立售卖福岛农产品的商店。

多年前，唐展民到访「福岛之友」经营售卖福岛农产品的商店。

她自10多岁到美国升学及居住。2001年美国发生轰动全球的「911事件」，她发现当地社会弥漫恐慌和不安。2个月后，她在三藩市展出一批于日本长野「高森草庵」拍摄的日式庭园照片，希望藉照片中的安宁感觉，为惶惑不安的民众带来希望。展览大获好评，更坚定她以摄影记事载物的心志。

访贵州失聪童 深受感动

2003年，她代友人到贵州山区验收于当地兴建的学校。经历10小时崎岖山路及颠簸行程，她到达收容被遗弃失聪孩童的庇护所，被孩童的纯真及简朴所感动。往后2年她多次到访当地，探访贫困山区的孩童，摄下他们的生活日常。回港后，她又办展览，让公众认识远山里物资匮乏仍努力生活的孩子。

唐展民以摄影记述现实，为贵州的留守孩童摄下不少珍贵照片。

不过，过去在摄影上她亦曾遇到迷失的时候。早年她是热衷「追景」的「龙友」，「参加不少摄影团，到过新疆及非洲拍照。」她曾为拍摄日出照片，凌晨带着脚架及「长短火」镜头等装备，摸黑到达取景点，等候日出一刹。可是，当遇上云雾或下雨天气遮蔽太阳，便会为无法拍摄到心中理想照片而戚然不快。

蜕变在于一次参加摄影团到非洲拍摄动物大迁徙的经历。她忆述，当时其车队正追逐数千只在草原狂奔的野羊，她则在车上拿着相机狂刷快门拍摄，那一刻她感悟自己就像是其中一只在狂奔的羊，十分讽刺。

唐展民重视身心灵性健康，亦喜欢探寻生命意义，与她10多岁起学习禅修、静观及瑜伽有莫大关系。透过禅修及静观，她思考人生，亦醒觉当时从摄影获得的乐趣，竟是求取别人认同，已违背昔日摄影是面向自己、表达个人感觉的初衷，决定告别刻意而为的苦凿心态，改为随心而行、随意而发。

禅修及静观助唐展民沉淀心灵。

过去10年，她于冬季到日本北海道、长野，以及美国科罗拉多州的高山生活，亦顺道取景拍摄。置身茫茫雪山，不少相片都是她于滑雪时即兴拍摄。她坦言，当见到心仪景色便随意停下，取出怀内的小相机拍摄，「一切都率性随意。」

这批黑白照片记录了摄氏零度低温下、暴风雪中的景色。有些相片记录白雪正飘然而下的凄美；有的是拍摄遭白雪淹埋的树林；有的是摄下雪堆中挺拔外露的树干，洋溢一片安宁静谧的感觉。照片中处处留白，像是一幅水墨画，禅意盎然，似有不少言外之音，留待观看者细味感受，余音缭绕。

面对气候变化、能源危机与世局演变，不少人反问「纷扰中何处容身，还是已经无处容身」，然而地球村中的你我他何其渺小，答案不易找到。她最关顾的是成长地香港的这个家，港人在压力下何去何从。

从自省中，她找到摄影的新出路，她希望藉摄影疗愈别人的心灵，也疗愈自己的心灵，一起放慢脚步走出压力，重新出发。

早前唐展民再在香港办展览，希望港人能寻回自我，体验自在。

两位长辈赠予相机 寄语记载人间真善美

唐展民走上摄影之路，跟两名长辈所送赠的两部相机有莫大关系。多年后重提旧事，她仍感恩满满，希望毋负当年长辈所托，以相机摄下人世间的真善美。

两名长辈送赠的相机，成了唐展民摄影之路的重要里程碑。

「阿姨」曾当无国界护士

早年唐展民到美国升学，假期回港时会顺道到日本旅行，她说：「很喜欢京都、镰仓的古朴简约。」她会在古都找个角落坐下静思或禅修，消磨大半天。其后她跟家人谈及这段经历，笑言若当时拥有相机，便会拍下当刻景色以作分享。

其母的一位女友人得悉情况，便把自己的菲林相机送赠给她，好让她日后可以随心拍照。这是她生平第一部相机，她一直珍而重之。她指，送赠者是一位令她敬重的长辈，「阿姨在我眼中是像秋瑾般的女中豪杰，如果她身上有10元，她会毫不犹豫捐出9.5元给有需要的人。」

观展长者交托古董相机

她说，「阿姨」年轻时曾当无国界护士，远赴非洲当义工，而相机则是当年几位「好姊妹」合资购买所赠，让对方记录非洲行的事事物物。唐展民指意义深远，其后她带着这部相机前赴贵州，拍摄多辑记录当地被遗弃失聪孩童及山区儿童的照片，实践以摄影记事的使命。

至于另一部古董相机亦饶有深意。2001年11月，她在美国三藩市举办日本庭园相片展览，盼为刚经历「911事件」冲击的人们，带来一点支持和慰藉。有天一位老者看完展览向她道谢，期间竟拿出一部名牌古董相机相赠，邀请她成为相机的新主人，希望她继续用相机拍摄更多感动人心的照片。对老者的器重，她受宠若惊，一直以此自勉。她指，至今仍常常以这部古董相机拍照，亦不忘对方的付托，希望以照片感染别人，疗愈人心。

记者：关英杰