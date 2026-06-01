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何伯认因何太要改嫁走佬「激气就攞刀插佢」 本周三将判刑 今到高院申保释被拒

社会
更新时间：12:34 2026-06-01 HKT
发布时间：12:34 2026-06-01 HKT

忘年恋夫妻「何伯」何煊及「何太」叶秀定早前成为城中热话，但两人关系转差后何太去年5月遭何伯从后用折刀袭击。何伯上月中承认有意图而伤人罪，被捕后称「因为佢（何太）要离婚改嫁走佬，所以我激气就攞刀插佢」。区域法院法官陈广池指「判监系无可避免」，下令何伯还押至本周三（6月3日）判刑。何伯今到高等法院申请保释外出，但遭高等法院法官李素兰拒绝申请，期间何伯需继续还押候判。

现年79岁的被告何煊承认于2025年5月30日，在屯门欣宝路10号菁田邨菁信楼25楼电梯大堂，意图使叶秀定身体受严重伤害而非法及恶意伤害她。案情指，何伯和何太于2024年3月11日结婚，何太案发前多次在社交媒体帐户直播中表示想与何伯离婚。何太案发当日欲返乡离开同居单位时，在电梯大堂遭何伯持折刀袭击，两人互相纠缠倒地，期间何太掐何伯颈、咬手并呼救，何伯尝试戳何太的眼和鼻，何太儿子夺刀制止。

同层住户目睹并通知保安，保安见现场血迹斑斑遂报警。警方到场为何太止血及拘捕何伯。何伯警诫下称「因为佢（何太）要离婚改嫁走佬，所以我激气就攞刀插佢」。何伯和何太送院治理，何太头部及手部受伤，接受治疗后同日出院。案情又指何伯和何太婚后关系恶化。何伯在2026年5月20日自行认罪，求情指「希望法官大人从轻发落」。陈官为何伯索取心理专家报告，并指「判监系无可避免」，下令何伯还押至6月3日判刑。

案件编号：HCCP437/2026
法庭记者

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