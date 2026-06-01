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旅监局委任杨霸活为新任行政总裁

社会
更新时间：10:37 2026-06-01 HKT
发布时间：10:37 2026-06-01 HKT

旅游业监管局今日（6月1日）宣布委任杨霸活为旅监局行政总裁，任期同日生效。杨霸活于1988年加入政府，任职行政主任职系，他曾于多个决策局及部门服务，包括前政务总署、邮政署、前教育署╱教育统筹局、工业贸易署、公务员事务局、旅游事务署、运输署及在职家庭及学生资助事务处。他于2024年退休，退休前职级为高级首席行政主任。杨霸活亦曾任职廉政公署高级调查主任，具备执法及调查相关经验。

林诗棋：杨霸活经验丰富 具卓越领导才能

旅监局主席林诗棋说，杨霸活是一位经验丰富的公共行政管理人员，在政府服务长达37年，具备卓越的领导才能，拥有政策制定、部门营运以及执法调查方面的广泛资历。凭借他多年来累积的丰富经验，以及对公共服务的热诚与承担，有信心他定能胜任行政总裁一职，带领旅监局继续优化监管制度并推动业界持续健康发展。

旅监局在2026年2月进行公开招聘，并透过遴选程序选定杨霸活先生出任行政总裁一职。文化体育及旅游局局长已根据《旅游业条例》批准该项任命。

 

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