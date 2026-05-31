启德体育园响应世界无烟日 园区室内外全面禁烟 仅主场馆活动设指定吸烟区

适逢5月31日世界无烟日，启德体育园联同不同岗位的员工，走访园区内多个标志性地点进行拍摄，以实际行动推广无烟文化，展现健康及活力的体育园形象。启德体育园提醒，除主场馆举办活动时设有指定户外吸烟区外，园区内所有室内外范围一律全面禁烟，呼吁市民共同维持绿色及清洁的休闲环境。

园区范围全面禁烟

启德体育园于5月31日「世界无烟日」展开宣传活动。园区内多位来自不同岗位的前线及后勤员工，携手走访园内多个标志性的室内及户外地点进行拍摄，以实际行动推广无烟文化。是次拍摄地点涵盖主场馆、体艺馆、青年运动场、的士站、室外运动空间、公共休憩区及行人通道等。

园方表示，希望透过不同视角向公众呈现无烟环境对城市健康生活的重要价值，并强调共享公共空间的社会责任，从而提升市民与访客对园区无烟措施的认知，共同营造一个健康、清洁且充满活力的体育及休闲地标。

仅主场馆活动设指定户外吸烟区

为配合本港最新的控烟规定，启德体育园重申，园区范围内全面禁止吸烟，包括传统烟草产品及电子烟等另类吸烟产品。禁烟规定适用于以下所有区域：包括所有室内场地、活动场馆及所有公共开放空间。

园方特别提醒，仅在启德主场馆举办活动期间，观众及市民方可于指定的户外吸烟区内吸烟。其余时间及地点，所有访客均须严格遵守相关法例与场地禁烟规定。

鼓励吸烟者踏出戒烟第一步

此外，园方藉世界无烟日，鼓励吸烟者踏出戒烟的第一步，尝试以简单的散步来代替吸烟。这项小改变不仅能有效纾缓压力，亦对提升整体身心健康大有帮助。启德体育园致力打造世界级体育及休闲地标，诚邀每位访客共同维持园区清洁与无烟环境，确保所有访客都能在此享受舒适、安全及愉快的健体休闲体验。