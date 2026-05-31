Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

启德体育园响应世界无烟日 园区室内外全面禁烟 仅主场馆活动设指定吸烟区

社会
更新时间：12:38 2026-05-31 HKT
发布时间：12:38 2026-05-31 HKT

适逢5月31日世界无烟日，启德体育园联同不同岗位的员工，走访园区内多个标志性地点进行拍摄，以实际行动推广无烟文化，展现健康及活力的体育园形象。启德体育园提醒，除主场馆举办活动时设有指定户外吸烟区外，园区内所有室内外范围一律全面禁烟，呼吁市民共同维持绿色及清洁的休闲环境。

园区范围全面禁烟

启德体育园于5月31日「世界无烟日」展开宣传活动。园区内多位来自不同岗位的前线及后勤员工，携手走访园内多个标志性的室内及户外地点进行拍摄，以实际行动推广无烟文化。是次拍摄地点涵盖主场馆、体艺馆、青年运动场、的士站、室外运动空间、公共休憩区及行人通道等。

园方表示，希望透过不同视角向公众呈现无烟环境对城市健康生活的重要价值，并强调共享公共空间的社会责任，从而提升市民与访客对园区无烟措施的认知，共同营造一个健康、清洁且充满活力的体育及休闲地标。

仅主场馆活动设指定户外吸烟区

为配合本港最新的控烟规定，启德体育园重申，园区范围内全面禁止吸烟，包括传统烟草产品及电子烟等另类吸烟产品。禁烟规定适用于以下所有区域：包括所有室内场地、活动场馆及所有公共开放空间。

园方特别提醒，仅在启德主场馆举办活动期间，观众及市民方可于指定的户外吸烟区内吸烟。其余时间及地点，所有访客均须严格遵守相关法例与场地禁烟规定。

鼓励吸烟者踏出戒烟第一步

此外，园方藉世界无烟日，鼓励吸烟者踏出戒烟的第一步，尝试以简单的散步来代替吸烟。这项小改变不仅能有效纾缓压力，亦对提升整体身心健康大有帮助。启德体育园致力打造世界级体育及休闲地标，诚邀每位访客共同维持园区清洁与无烟环境，确保所有访客都能在此享受舒适、安全及愉快的健体休闲体验。

最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
影视圈
14小时前
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
投资理财
7小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
14小时前
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇闻趣事
6小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
22小时前
中环情侣争执惊动警员到查 揭酒后驾驶
00:55
中环街头分手情侣争执抢车 醉娃涉危驾等6宗罪被捕 男友同涉酒驾
突发
3小时前
陈司翰惊爆秘婚 疫情期间一切从简荣升人夫 公园行礼戏言「悭返笔」 现转行录有声书
陈司翰惊爆秘婚 疫情期间一切从简荣升人夫 公园行礼戏言「悭返笔」 现转行录有声书
影视圈
4小时前
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
社会
17小时前
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
2026-05-30 09:00 HKT