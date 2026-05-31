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游日注意︱台风蔷薇逼近 香港快运取消6班往返冲绳客机 港航：往返冲绳及大阪或延误取消（附航班名单、改机票连结）

社会
更新时间：12:04 2026-05-31 HKT
发布时间：12:04 2026-05-31 HKT

天文台今日（31日）表示，在正午12时，台风蔷薇集结在冲绳岛以南约530公里，预料向北或西北偏北移动，时速约14公里，移向琉球群岛一带，随后大致移向日本以南海域。

香港快运：取消6班香港往返冲绳航班

香港快运Hong Kong Express（UO）表示，受台风蔷薇影响，2026年6月1日往返香港及冲绳的UO844、UO845、UO824及UO825航班将会取消。另外，原定于2026年6月2日出发的UO842及UO843航班亦将会取消。UO表示已通知受影响的乘客有关航班变动的资讯，并提供适切的协助，让旅客可及早安排行程更改；而台风特别机票安排适用于受影响航班，受影响乘客可按电邮通知或使用以下连结了解航班改期的详情或退票： https://irop.hkexpress.com/zh-hant-hk/irop/login

由于天气状况不稳定，UO建议于2026年6月1日至3日期间往返香港及冲绳的旅客定期查阅电邮，并在前往机场前先查看其航班状况： https://mybooking.hkexpress.com/zh-hk/flight-status 。请于航班出发前三小时抵达机场，以便有足够时间办理登机手续。如需协助，请参阅此网页联络客户联系团队： https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/ （服务时间为星期一至日香港时间早上8时至晚上8时）。

香港航空：6.1-6.3往返大阪航班可能延误或取消

香港航空Hong Kong Airlines（HX）表示，台风蔷薇正接近冲绳及大阪，香港航空正密切监察其对航班运作的潜在影响。目前航班运作正常，但预料6月1日往返冲绳及6月3日往返大阪之航班可能受到延误或取消。

旅客前往机场前，请于香港航空网站查看「航班状态」，或于起飞时间4小时前，注册「航班提示」服务，以短讯/电邮接收航班状态提示，亦可使用官网「在线咨询」服务，或「联系我们」电话查询。

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