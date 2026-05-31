游日注意︱台风蔷薇逼近 多班来往日本航机取消或延迟 附航班名单、改机票连结

天文台今日（31日）表示，在正午12时，台风蔷薇集结在冲绳岛以南约530公里，预料向北或西北偏北移动，时速约14公里，移向琉球群岛一带，随后大致移向日本以南海域。

受台风蔷薇影响，6月3日将有多班航班取消，包括香港快运UO848、UO849，日航JL736、JL026、JL029，国泰CX524、CX526，国泰CX527、CX509，及全日空NH859、NH860。另外，大湾区航空HB320及HB321将延迟出发。

香港快运：取消6班香港往返冲绳航班

香港快运Hong Kong Express（UO）表示，受台风蔷薇影响，2026年6月1日往返香港及冲绳的UO844、UO845、UO824及UO825航班将会取消。另外，原定于2026年6月2日出发的UO842及UO843航班亦将会取消。UO表示已通知受影响的乘客有关航班变动的资讯，并提供适切的协助，让旅客可及早安排行程更改；而台风特别机票安排适用于受影响航班，受影响乘客可按电邮通知或使用以下连结了解航班改期的详情或退票： https://irop.hkexpress.com/zh-hant-hk/irop/login 。

由于天气状况不稳定，UO建议于2026年6月1日至3日期间往返香港及冲绳的旅客定期查阅电邮，并在前往机场前先查看其航班状况： https://mybooking.hkexpress.com/zh-hk/flight-status 。请于航班出发前三小时抵达机场，以便有足够时间办理登机手续。如需协助，请参阅此网页联络客户联系团队： https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/ （服务时间为星期一至日香港时间早上8时至晚上8时）。

香港航空4班往来香港至冲绳

香港航空Hong Kong Airlines（HX）表示，受台风蔷薇影响，以下航班已改期：

航班编号：HX676

航线：香港至冲绳

更改后航班编号：HX676D

起飞时间*：6月2日 13:20

航班编号：HX679

航线：冲绳至香港

更改后航班编号：HX679D

起飞时间*：6月2日 18:10

航班编号：HX658

航线：香港至冲绳

更改后航班编号：HX658D

起飞时间*：6月2日 15:50

航班编号：HX659

航线：冲绳至香港

更改后航班编号：HX659D

起飞时间*：6月2日 20:40

*当地时间

港航指，已豁免受影响航班之重新订位/更改航点/退票的手续费用，此措施仅适用于已获取确认机位之机票。乘客可透过网站「特别票务安排」提交申请。经由旅行社订票或旅行团乘客，请联系相关旅行社查询票务事宜。

旅客前往机场前，请于香港航空网站查看「航班状态」，或于起飞时间4小时前，注册「航班提示」服务，以短讯/电邮接收航班状态提示，亦可使用官网「在线咨询」服务，或「联系我们」电话查询。