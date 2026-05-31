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宏福苑安置︱东华三院额外拨款 居民接受政府转让业权方案 每户可获3万元安居津贴

社会
更新时间：09:27 2026-05-31 HKT
发布时间：09:27 2026-05-31 HKT

东华三院早前公布拨出1000万元，为接受政府收购建议的大埔宏福苑业主，提供免费法律援助，料可协助800至1000宗个案，稍后将再增拨500万元，即合计1500万元。另外，政府早前向宏福苑业主发出收购建议信件，希望他们于8月底前表达出售业权的意愿。东华三院行政总监苏祐安今早（31日）在商台节目指出，东华三院最新已额外拨出3千万元，作为新居所安居津贴，只要接受政府的转让业权方案，即可获得支援，每户3万元。

法律程序支援相关服务 再增拨500万元

苏祐安指出，法律援助计划反应正面，至今已接获超过1000宗查询。至于到东华三院于大埔服务中心查询服务的个案，则有逾500宗。他形容工作进度理想，会转介个案交由律师团队核实及跟进。他又提到，早前于大埔设立邻舍资源中心后，不少宏福苑居民反映不太了解长远安置方案的法律程序，担心出现财政压力，因此推出免费法律援助服务，希望尽力帮助大家。

他又指，留意到部分住户需厘清遗产承继人，或是有丧失精神能力人士要处理业权，当中涉及不少法律程序，才可出售业权予政府。为此，东华三院会增拨500万元，提供一条龙服务，协助相关人士处理法律问题，新安排会马上开展。

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东华三院接获居民意见 冀觅新居所期间有所支援

苏祐安又提到，近期亦听到街坊意见，指日后出售业权后，希望尽快找到新居所，中间也有些过渡时间，决定往后具体新居所的选择，到底参与哪个项目，可能需要一些经济援助，而不同家庭状况各异。

因此他透露，东华三院最新决定额外拨出3千万元，让居民寻觅新居所过程中可获直接援助，每户3万元。只要居民可出示证明，以示接受政府的转让业权方案，并有新居所需要，即可符合资格。若居民选楼需时，要几个月才完成行政程序，亦可先取资助。款项用途不限，居民可用于租金、添置家具等用途等。

接受委托提供法律服务的国际青年法律交流联会创会会长、立法会议员范凯杰在同一节目指出，3个法律团队共有数百名律师提供服务，而楼宇买卖及转让手续涉及不同程序，律师会与业主见面时，会解释法律程序及相关法律后果，亦涉及「实报实销」的影印及查册费用，将以最低收费协助居民。此外，不少居民都关注出售业权后，业权附带权利及责任谁属，以及买卖及转让程序的时长，相信免费法律援助能支援居民。

东华三院行政总监苏祐安。资料图片
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