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天气︱天文台料本周中期再热过！周三酷热「重上」34°C 广阔低压槽周末靠近骤雨增多

社会
更新时间：13:02 2026-05-31 HKT
发布时间：06:49 2026-05-31 HKT

一股偏东气流正影响广东东部沿岸。天文台今日（31日）预料，偏东气流会在明日逐渐被偏南气流取代，未来数日部分时间有阳光日间酷热，周三（6月3日）最高气温重上34°C。一道广阔低压槽会在本周后期靠近南海北部及华南沿岸，骤雨逐渐增多，周六（6月6日）天气大致多云，有几阵骤雨，稍后局部地区有雷暴，气温介乎28°C至32°C。

在正午十二时，台风蔷薇集结在冲绳岛以南约530公里，预料向北或西北偏北移动，时速约14公里，移向琉球群岛一带。

下午短暂时间有阳光及炎热

天文台预测下午及今晚天气大致多云，局部地区有骤雨及雷暴，下午短暂时间有阳光及炎热，气温介乎28°C至32°C，和缓东至东南风。

根据天文台九天天气预报，现时影响广东沿岸的偏东气流会在明日（6月1日）逐渐被偏南气流取代，本周初至中期广东地区天气酷热，而高温触发的骤雨亦会影响该区。

周三日间酷热 最高气温重上34°C

明日天气大致多云，有几阵骤雨，初时局部地区有雷暴，日间部分时间有阳光及酷热，气温介乎28°C至33°C；周二（6月2日）部分时间有阳光，日间酷热，气温介乎28°C至33°C，稍后局部地区有骤雨；而周三（6月3日）天气大致天晴，日间酷热，最高气温更会重上34°C。

周六有几阵骤雨及雷暴

天文台预料一道广阔低压槽会在本周中期为南海中部带来不稳定天气，并会在本周后期靠近南海北部及华南沿岸，该区骤雨逐渐增多，周六（6月6日）天气大致多云，有几阵骤雨，稍后局部地区有雷暴，气温介乎28°C至32°C。此外，热带气旋蔷薇会在未来一两日横过琉球群岛一带，随后大致移向日本以南海域。

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