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酷热天气警告︱石硖尾避暑中心设施升级增冷气 设女士专区 兼备清真食品

社会
更新时间：07:00 2026-05-31 HKT
发布时间：07:00 2026-05-31 HKT

天文台连日发出酷热天气警告，多区气温达35 °C或以上，民政事务总署开放社区会堂或中心作临时避暑中心。其中石硖尾邨社区会堂近年优化避暑中心设施，包括加装冷气、提供清真认证品牌食物及设立女士专区等，关顾市民需要。

换冷热饮水机 玻璃门贴上隔热贴

深水埗民政事务专员王浩宇指，石硖尾邨社区会堂以全新冷热饮水机，取代运作不便的旧式煲水水箱，并加装多部冷气机；中心大堂的玻璃门已贴上由本地大学科研团队研发的隔热贴，降低阳光直射造成的室内温度；并增设桌椅，方便前往街市买餸的街坊坐下休息并摆放物品，强调「用家为主」的理念。 

此外，避暑中心提供降温「孖宝」冰巾、退热贴等物资外，亦考虑到区内居民多元背景，特意准备获清真认证的杯面和饼干，为少数族裔市民提供合适的食物选择。

深水埗DO：避免主观而忽视使用者真实感受

该区避暑中心使用者多为中年、长者，王浩宇笑言，曾有街坊向他们反映「开得太冻」，指进入中心是为避暑，但中心不应被调校得如同「冰格」一样，令他反思提供服务时，须时刻切身处地理解长者的实际需求，避免因主观判断而忽视使用者真实感受。

王浩宇又指，中心为市民准备地席、床垫及被铺，场地宽敞，床位可按实际需求随时扩展至30至40张或更多。为确保女性使用者私隐，中心特意利用屏风围封专属的女士区，并将进出通道设计得较迂回，避免公众从大门直接看到内部情况。

黄大仙民政事务专员贺颖君于5月上任后，亲自视察区内避暑中心。目前当区有3个避暑或社区中心，贺颖君指，不少长者在炎热天气下，前来等候派发饭盒或准备参与活动时，步行至中心已相当疲累，避暑中心正好发挥关键作用，为他们提供及时的歇息空间。

街坊赞环境舒服适合避暑

根据民青局资料，去年避暑中心共开放73晚，约1.3万人登记使用。目前石硖尾及黄大仙夜间避暑中心的晚间使用人数均约为十多人，日间人数则维持在个位数。 

入职逾九年的职员「民仔」坦言，于中心接触到社会不同阶层的面孔，部分市民初次前来时难免紧张，但强调绝不能以奇异或排斥眼光看待求助者，而是应秉持平等的服务态度，提供基本物资，协助他们安顿。街坊张女士说，平日买餸后或路经附近，会顺路前往邻近的大堂及礼堂「过下冷河」，短暂休息，形容环境舒服，适合避暑。

记者：李健威

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