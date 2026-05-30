观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道

市建局表示，为配合「观塘市中心2.0」项目最后一期发展的地下管线改道工程，裕民坊及同仁街的行车道将于下月28日星期日凌晨零时起封闭，途经裕民坊的18条巴士路线、两条小巴路线，及以裕民坊为终站的跨境巴士将改道；原本设于裕民坊的的士站亦会停用。

该局已与相关政府部门及各公共运输营办商协调，以确保封路改道后的公共运输服务维持畅顺运作。相关巴士及小巴营办商将调整原本途经裕民坊的路线，改为停靠附近现有或新设的站点，位置如下：

1.裕民坊公共运输交汇处

2.观塘道（西行）近骏业里

3.物华街（西行）（新增巴士站，近裕民坊公共运输交汇处出入口）

4.协和街（北行）（新增巴士站及小巴站，近同仁街入口）

至于的士，项目邻近现有四个上落客点供的士乘客上落。而跨境巴士则将改于裕民坊公共运输交汇处内同站上落。

为方便市民往返港铁观塘站及上述协和街新增的巴士站及小巴站，市建局将在同仁街中段开辟一条连接协和街的临时行人通道。而位于裕民坊及同仁街的行人路，部分路段将在工程期间维持开放，让市民往返港铁观塘站、裕民坊公共运输交汇处、协和街、物华街及康宁道一带。

在进行封路之前及之后的两个星期（即由6月21日至7月6日），市建局将会安排「公共运输资讯服务大使」在观塘市中心主要路口、受影响巴士站及裕民坊公共运输交汇处巴士闸口附近派发资讯单张，并解答市民有关乘车及交通安排的疑问。市民亦可透过巴士营办商的手机应用程式，查阅巴士路线资讯；或致电市建局热线2588 2333查询有关是次公用设施管线改道工程。