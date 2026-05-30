葵青区办匹克球体验日贺回归 主办方 : 冀让市民一齐玩、一齐笑

为喜迎香港回归祖国，弘扬全民健身精神，由王仲铭慈善基金主办、葵青民政事务处支持，多区教育及社福机构合办的「同心贺回归 匹克乐社群」新兴运动体验日，今日( 30日 )下午在林士德体育馆举行。活动免费向公众开放，有专业教练驻场指导，吸引大批街坊到场参与，场面热闹。

活动主席冀营造优质社区环境

王仲铭慈善基金董事、活动筹委会主席梁小燕表示，香港回归以来，同祖国一起进步，社区亦变得更多元、更具活力，而社群团结与健康正是重要基石之一。她指匹克球简单易学、节奏轻松，无论是长者还是小朋友都能轻松参与，希望透过举办这项接地气、零门槛的新兴运动活动，丰富居民文娱生活，关顾不同社群的休闲需求，同时传递健康积极的生活态度，持续营造和谐、活力、共融的优质社区环境，让不同年龄阶段的市民都能「一齐玩、一齐笑、一齐动」。

香港女童军总会香港总监何珮珊表示，是次活动由多个单位合力筹办，希望利用简单易学的新兴运动，让不同背景、不同年龄的居民都能参与其中。她指出，匹克球注重互动交流，能促进社区共融，亦有助提升精神健康，期望透过今日活动能提升大家对匹克球的兴趣。

冀以活动为契机打造更健康葵青区

葵青民政事务专员梁乘龙表示，市民日常面对不同压力，运动是有效的身心调节方式，且葵青区居民背景多元，希望以今日活动为契机，令更多市民接触到这项新兴运动，打造一个更加健康、更加开心的葵青区，亦期望未来能举办更多类似活动，扩大社区参与。

活动现场，不少家长带同小朋友体验。黄小朋友表示，今日活动非常好玩，虽然第一次接触匹克球，但认为难度不大，因为平时有跟爸爸打羽毛球，匹克球手感与羽毛球相似，所以很快便掌握技巧。他希望下次能与家人一同再来参加类似活动。

今次活动合办单位包括香港女童军总会、荃湾及葵青区幼稚园校长会、荃湾葵涌及青衣区中学校长会和葵青区少数族裔人士支援服务中心。

记者：蔡思宇

摄影：陈浩元