黎家盈成首位港产宇航员 邓炳强：有警务人员成为航天员感到荣幸与兴奋

神舟二十三号飞行乘组成员、香港首位航天员黎家盈，现为香港警务处警司。保安局局长邓炳强表示，对于有警务人员能够成为航天员感到荣幸与兴奋，当看到黎家盈透过镜头以广东话向公众打招呼时，更特别感动。他透露，黎家盈是由警队借调至保安局从事技术工作的。

形容黎家盈具毅力 盼日后与年轻人及警队分享经历

邓炳强今日（30日）在电台节目中指出，工作上有机会接触黎家盈，形容她极具毅力，并相信这是成为航天员的重要特质。他认为，黎家盈对年轻人而言也是一大启发，证明只要怀抱梦想就能实现。邓炳强期望她日后能与香港青少年，甚至警队人员分享经历。

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此外，针对宏福苑有居民怀疑遗失财物一事，邓炳强表示，截至目前当局共接获142宗怀疑遗失财物案件，其中约48宗已即时寻回；另有约两成个案因单位严重烧毁，业主与当局均相信相关财物已焚毁。此外，约三成居民无法确切说明怀疑遗失的财物是什么，难以跟进。另有16宗案件警方正积极调查。

扩展报案热线容量及研发多媒体报案平台

对于早前宏福苑大火期间报案中心出现线路挤塞的问题，邓炳强表示消防处的可用电话线已由原来的30条增加至48条，预计两三个月内增至近70条。配合明年年初推出的第四代指挥电脑系统，热线数量将可达100条。同时，当局正研发新一代紧急电话系统，预计两三年后推出。届时市民在致电999后，可透过电子平台或社交媒体补充相片、影片及录音等多媒体资料，协助当局更准确地调配资源。

