涉「猜猜我是谁」骗案索20万元 台湾籍男子还押至7月再讯

警方日前接获报案，指有长者怀疑堕入「猜猜我是谁」骗局，调查后拘捕2名男子。其中23岁台湾籍男子今被控串谋欺诈等3罪，涉款达20万元，于西九龙裁判法院首次提堂。被告暂时毋须答辩，裁判官陈慧敏应申请押后案件至7月27日再讯，以待进一步调查。被告无保释申请，须还押候讯。

被告王伟嘉，被控2项串谋欺诈罪及1项企图串谋欺诈罪。控罪指王于2026年5月22日，在旺角山东街90号东华学院钟江海纪念大楼外，与一名不知名男子串谋欺诈女子陈楚华，即虚假地表示陈楚华的儿子正被警察拘留，并要求取得现金13万港元作保释金。被告亦涉嫌于本月26日，在九龙湾临华街9号临华街游乐场内与一名不知名男子，串谋欺诈女子张玉欣，即虚假地表示张玉欣的孙儿正被警察拘留，并要求取得现金3万港元作保释金。

被告另被控于本月27日，在旺角山东街与黑布街交界与一名不知名男子，企图串谋欺诈女子陈楚华，即虚假地表示陈楚华的儿子正被警案拘留，并要求取得港币现金4万元作保释金。

案件编号：WKCC 2534/2026

法庭记者：雷璟怡

