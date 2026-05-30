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「乐善村」办宏福苑业主「睇楼团」 实地考察居屋项目及示范单位 有业主即场交表

社会
更新时间：12:28 2026-05-30 HKT
发布时间：12:28 2026-05-30 HKT

继日前接待宏志阁业主的「睇楼团」后，房屋局昨日(29日)接待由九龙乐善堂「乐善村」组织的宏福苑业主「睇楼团」。

房屋局局长何永贤今日(30日)在社交平台发文，指「睇楼团」首先前往乐富房屋委员会客户服务中心聆听简介。房屋局汲取了早前参观者的意见，是次活动特别增设了指导填写「接受收购建议信件」内附的「宏福苑业主『特设销售计划』／绿表资格『购买资格证明书』申请表」之环节，向业主详细解说填写表格时的常见问题。简介环节结束后，「解说专队」成员随即与配对的业主会合，并以一对一形式带领他们参观各个居屋项目的模型，详细讲解相关资讯。

有业主更是有备而来，携带表格在「解说专队」人员的指导下即场填写并递交，以期成为首批参与「特设销售计划」拣选单位的申请者，从而增加选购心仪单位的机会。

「睇楼团」前往视察盛致苑及启阳苑外围

其后，「睇楼团」前往视察九龙湾盛致苑及启德启阳苑的外围。是次行程更特别增添了一项安排，即前往香港房屋协会位于粉岭的中心，参观粉岭百和路项目的示范单位。在参观一房及两房示范单位期间，业主们纷纷热烈讨论家具摆设及如何善用空间。

业主普遍认为「睇楼团」非常实用，有助他们更全面掌握相关资讯；更有居民主动查询未来会否有机会参观其他项目的外围。

房屋局衷心感谢九龙乐善堂主动组织是次活动，协助有意出售业权的宏福苑业主迈出重要一步。房屋局局长何永贤表示，局方日后将继续与公众分享宏福苑业主的心声与意见。
 

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