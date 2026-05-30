新皇岗口岸联检大楼工程基本完成 邓炳强：两地政府均期望能尽早启用

保安局局长邓炳强今日(30日)在电台节目透露，新皇岗口岸的联检大楼建筑工程已经基本完成，目前正进行内部冷气、设备及过关系统的安装与调试，两地政府均期望能尽早启用以便利市民。

新口岸推动本地立法 预计最高客运量达30万人次

对于新皇岗口岸的具体通关时间，邓炳强指出，由于联检大楼位处内地范围，香港方面需等待全国人大通过相关法律程序，将部分楼层及地方列为香港管辖区域后，香港亦要展开相应的本地立法工作。新口岸的定位为24小时开放的客检通道，为配合未来北环线支线的发展，口岸每日最高可处理高达30万人次的人流。同时，当局亦正与内地相关部委商讨，在长假期尾声进一步延长如深圳湾及香园围等口岸的通关时间，以疏导过境人潮。

实施合作查验一次放行 毋须再转乘过境黄巴

新皇岗口岸将采用全新的「合作查验，一次放行」通关模式，日后市民过关毋须再如现时般上落转乘「皇巴」，通关时间可望由半小时大幅缩短至五分钟。邓炳强解释，新模式下市民只需出示一次目的地证件，即可完成出入境手续。而此便利模式未来亦将应用于重建后的沙头角口岸。至于乘坐跨境车辆的旅客虽仍需下车过关，但口岸会设有专属大堂供随车人员使用，长者、幼童及行动不便人士则可继续获得豁免下车查检的安排。

研推中英街旅行团参观 采「团进团出」形式

针对沙头角禁区的开放进度，邓炳强透露当局正与文化体育及旅游局以及内地方面积极商讨，期望以「团进团出」的旅行团形式让市民参观中英街。他强调中英街并非正式关口，两地之间亦没有实体的过境分隔，因此落实计划前需解决多项配套与政策问题。

厘清消防法定责任 物管公司需定期安排巡检演习

是次修例建议引入「消防装置责任人」制度，将物业管理公司纳入规管，一改以往由业主或法团负责的情况。邓炳强表示，物管公司必须履行法定责任，包括每半年安排注册承办商检查火警警报系统。面对外界担心业主与物管公司可能互相推卸责任的疑虑，邓炳强澄清，当局在执法时会采取「证据为本」的原则，如属物管公司疏忽未有安排检查，当局会向其提出检控；若属业主立案法团拒绝批出改善工程费用，则由业主承担责任。

违规罚款严禁转嫁业主 三无大厦获当局酌情协助

对于有意见忧虑物管公司因举办火警演习的运作成本及违规罚款，最终会转嫁至居民的管理费上，邓炳强强调相关测试及演习的成本极低，相信不会对整体管理费造成影响。他明言，若物管公司因未履行责任而被罚款，该笔款项必须由物管公司自行承担，绝对不能拨入管理费由业主摊分。至于缺乏管理公司及法团的「三无大厦」，虽然举行火警演习并非法定责任，但当局强烈鼓励居民自发参与，民政处及消防处的分区人员亦会按需要提供适切的协助及指引。