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罗淑佩日赶3场活动 参观动漫盛会获古天乐接待 往香港站与法老铁仔打卡｜Kelly Online

社会
更新时间：21:25 2026-05-29 HKT
发布时间：21:25 2026-05-29 HKT

文化体育及旅游局局长罗淑佩今日( 29日 )马不停蹄，从早到晚身体力行参与多项推广香港文化与旅游的活动，展现政府对文体旅融合发展的高度重视。

罗淑佩于社交平台发文，指今早于政府总部开完会后，随即应邀前往彭博通讯社接受现场访问，向国际社会介绍香港旅游业的强劲复苏势头。她强调，大型演唱会及蓬勃发展的文创产业，对增强香港对旅客吸引力的重要性。

她下午即身体力行，到湾仔会议展览中心参观世界知名的动漫盛会「Hong Kong Comic Con」。现场人头涌涌，大批粉丝悉心打扮入场，气氛热烈。她特别感谢活动大使、著名影星古天乐亲自陪同，介绍其个人珍藏及展览亮点，令她在有限时间内对展会有全面而深刻的印象。此外，罗淑佩亦与多位获「文创产业发展署」支持、于「Artist Alley」参展的本地漫画艺术家交流，了解他们的创作历程。她很高兴得悉入场观众对本地作品反应正面，并承诺文创署将继续透过不同渠道支持业界发展。

傍晚时分，罗淑佩得悉港铁联乘西九文化区，于6个车站展出深受欢迎的香港故宫文化博物馆「法老猫」及「法老铁仔」主题装置，特意前往香港站现场打气及「打卡」。现场所见，不少小朋友争相与两大「猫星人」合照，她亦「唔执输」加入其中。她透露，此联乘活动将展至8月底，与香港故宫文化博物馆的埃及专题展览同步进行，呼吁市民与旅客「两个都不要错过」。

罗淑佩总结时表示：「海纳百川，以文化融入生活。只要受到大家欢迎，我们一定会做更多、做更好。」

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