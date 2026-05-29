周浩鼎、霍启山及黄奕鉴任机管局新成员 林天福 : 期待与他们携手全力推进SKYTOPIA发展计划

政府今日（29日）宣布委任周浩鼎、黄奕鉴和霍启山为香港机场管理局新成员，并再度委任现任成员姚建华，任期3年。香港机场管理局表示，欢迎3名新董事会成员，以及一名现任董事会成员再获委任。所有任命将由2026年6月1日起生效，任期3年。

机管局主席林天福表示，期待与新董事会成员和其他董事会成员携手，持续巩固香港的亚洲航空枢纽地位，以及全力推进SKYTOPIA「机场城市」发展计划。他又衷心感谢即将于6月1日离任的董事会成员，包括立法会议员陈仲尼、周雯玲及资深大律师王鸣峰，3人于任期内对机管局的宝贵贡献及指导。

2026年6月1日起，机管局董事会将由17名成员组成，包括：

主席:

林天福先生

成员:

陈阮德徽博士

赵式明女士

陈南禄先生

周浩鼎议员

霍启山先生

龚杨恩慈女士

李律仁资深大律师

卢伟国博士

唐嘉鸿先生

黄奕鉴先生

姚建华先生

姚柏良议员

运输及物流局局长

财经事务及库务局局长

民航处处长

机场管理局行政总裁（当然成员）

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