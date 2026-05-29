周浩鼎、霍启山及黄奕鉴任机管局新成员 林天福 : 期待与他们携手全力推进SKYTOPIA发展计划
更新时间：19:57 2026-05-29 HKT
发布时间：19:57 2026-05-29 HKT
发布时间：19:57 2026-05-29 HKT
政府今日（29日）宣布委任周浩鼎、黄奕鉴和霍启山为香港机场管理局新成员，并再度委任现任成员姚建华，任期3年。香港机场管理局表示，欢迎3名新董事会成员，以及一名现任董事会成员再获委任。所有任命将由2026年6月1日起生效，任期3年。
机管局主席林天福表示，期待与新董事会成员和其他董事会成员携手，持续巩固香港的亚洲航空枢纽地位，以及全力推进SKYTOPIA「机场城市」发展计划。他又衷心感谢即将于6月1日离任的董事会成员，包括立法会议员陈仲尼、周雯玲及资深大律师王鸣峰，3人于任期内对机管局的宝贵贡献及指导。
2026年6月1日起，机管局董事会将由17名成员组成，包括：
主席:
林天福先生
成员:
陈阮德徽博士
赵式明女士
陈南禄先生
周浩鼎议员
霍启山先生
龚杨恩慈女士
李律仁资深大律师
卢伟国博士
唐嘉鸿先生
黄奕鉴先生
姚建华先生
姚柏良议员
运输及物流局局长
财经事务及库务局局长
民航处处长
机场管理局行政总裁（当然成员）
相关新闻:
最Hit
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
2026-05-28 17:13 HKT
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
2026-05-28 17:10 HKT