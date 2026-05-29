Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周浩鼎、霍启山及黄奕鉴任机管局新成员 林天福 : 期待与他们携手全力推进SKYTOPIA发展计划

社会
更新时间：19:57 2026-05-29 HKT
发布时间：19:57 2026-05-29 HKT

政府今日（29日）宣布委任周浩鼎、黄奕鉴和霍启山为香港机场管理局新成员，并再度委任现任成员姚建华，任期3年。香港机场管理局表示，欢迎3名新董事会成员，以及一名现任董事会成员再获委任。所有任命将由2026年6月1日起生效，任期3年。

机管局主席林天福表示，期待与新董事会成员和其他董事会成员携手，持续巩固香港的亚洲航空枢纽地位，以及全力推进SKYTOPIA「机场城市」发展计划。他又衷心感谢即将于6月1日离任的董事会成员，包括立法会议员陈仲尼、周雯玲及资深大律师王鸣峰，3人于任期内对机管局的宝贵贡献及指导。

2026年6月1日起，机管局董事会将由17名成员组成，包括：

主席: 

林天福先生

成员:

陈阮德徽博士

赵式明女士

陈南禄先生

周浩鼎议员

霍启山先生

龚杨恩慈女士

李律仁资深大律师

卢伟国博士

唐嘉鸿先生

黄奕鉴先生

姚建华先生

姚柏良议员

运输及物流局局长

财经事务及库务局局长

民航处处长

机场管理局行政总裁（当然成员）

相关新闻: 

周浩鼎、霍启山及黄奕鉴任机管局新成员 监警会四委员获续任

 

最Hit
02:28
73岁卢伟国拖32岁未婚妻余仲欣现身 被指「爷孙恋」 卢伟国：无时间理闲言闲语 抢答会否生B
政情
5小时前
邵音音大埔豪宅内貌曝光 巨型饰物柜放满珍藏品 九龙塘3000呎大屋更具气派
邵音音大埔豪宅内貌曝光 巨型饰物柜放满珍藏品 九龙塘3000呎大屋更具气派
影视圈
9小时前
00:54
大屿山独自行山失踪51岁男 遗体被寻获 疑中暑后失救丧命
突发
2小时前
荃湾星级酒店中菜厅优惠 早市点心$13.8起 自选孖宝$36.8 棉花鸡/叉烧酥/烧卖
荃湾星级酒店中菜厅优惠 早市点心$13.8起 自选孖宝$36.8 棉花鸡/叉烧酥/烧卖
饮食
6小时前
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
21小时前
观塘蓝田邨单位煤气炉蒸蕃薯时爆炸 女住户4成烧伤送院
01:10
观塘蓝田邨单位煤气炉蒸蕃薯时爆炸 女住户4成烧伤送院
突发
3小时前
青衣女子被贼按密码入屋盗百万手袋名牌 疑为前男友指使 警拘27岁前男友
突发
8小时前
金钟城巴14岁少年与同学争执座位插刀片 涉两罪被捕
01:06
金钟城巴14岁少年与同学争执座位插刀片 涉两罪被捕
突发
4小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
2026-05-28 17:13 HKT
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
2026-05-28 17:10 HKT