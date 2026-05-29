将军澳政府合署牙科诊所口腔灯脱落 击中病人右肩幸无大碍 衞署促供应商彻查

衞生署表示，将军澳政府合署牙科诊所今日（29日）发生一宗口腔灯脱落事件。一名市民在接受治疗后，牙医准备移开连接牙椅的口腔灯时，灯具突然脱落并踫到该市民右肩。经检查后确认事主没有大碍，并婉拒送院。衞生署已就事件致歉，停用涉事牙椅，并要求供应商全面检查及提交报告。

口腔灯突脱落击中病人右肩

衞生署初步调查显示，一名市民于上午在将军澳政府合署牙科诊所接受牙科服务后，牙医准备移开口腔灯让其离开牙椅时，口腔灯突然脱落，并踫到事主的右肩位置。事主经检查后证实没有大碍，并婉拒由诊所职员陪同到医院接受进一步检查。据了解，涉事口腔灯于上月中曾由供应商的人员进行维修，其后一直如常运作。

将军澳政府合署牙科诊所发生一宗口腔灯脱落事件。资料图片

即时停用涉事牙椅 要求供应商彻查

衞生署已就事件向该名市民致歉，并即时停用涉事的牙椅。当局已即日安排供应商人员全面检查该诊所内其他同一批次的口腔灯，证实全部运作正常。涉事口腔灯属医疗器械行政管理制度的第I级（低风险）一般医疗器械，衞生署已要求供应商全面检查所有同一批次的口腔灯以确保安全，并须就事件展开调查及提交调查报告。

向业界发出特别警示跟进

此外，衞生署已透过医疗器械科网页发出特别警示，并通知医院管理局、所有私家医院、持牌私营医疗机构及相关医疗专业团体。当局呼吁业界如有使用涉事器械，应尽快联络本地供应商汉瑞祥有限公司跟进。衞生署强调，会继续和供应商保持紧密联系，采取适当跟进行动，以保障病人安全。