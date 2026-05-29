自编自导案件助还押犯获减刑 4男女判监1年至3年6星期

荔枝角收押所一名还押犯串谋女友及两名同党策划两宗自编自导管有非法枪械、炸药或毒品的罪案，让另外两名涉抢劫及贩毒的疑犯向警方提供罪案线报为由，向法庭申请减刑。涉案统筹自编自导的4男女早前承认串谋妨碍司法公正及洗黑钱等罪，暂委法官李志豪今在西九龙裁判法院（暂区域法院）判刑时指，本案不属周详的计划及部署，实际上付诸行动的只有一份炸药指南及安排警方探访，终判处主脑监禁3年6星期，另外3人则入狱1年至20个月。

官指案件性质严重下令充公两被告近92万元

李官判刑时指，本案并非属周详的计划及部署，实际上付诸行动的只有一份炸药指南及安排警方探访，至于找「替死鬼」及安排枪械等情节最终均没有发生。而由于被告陈逸衡及李观浩本身因涉抢劫及贩毒被囚，其罪行性质严重，涉及款项125万元，金额甚高。官颁下充公令，充公被告刘臻颐59.7万元及被告温展鹏31.9万元。

李官续指，被告王玉琛是案中的首脑，负责构思计划及分配工作，罪责是众被告中最重，判监3年6星期；刘臻颐亦罪责不轻，在案中为王传达情报，好让不法勾当继续，但她作为王的女友，很大程度上受王的唆摆犯案，判囚16个月；关宇轩在案中没有具体行动，判处20个月监禁；温展鹏虽然没有参与主要罪行，但知悉事件内容，亦知道该些「黑钱」所涉的严重「前置罪行」，在家中保管约31万元黑钱，判入狱1年。

41岁男被告王珏琛，承认两项串谋妨碍司法公正罪及无合理因由而没有按照法庭的指定归押罪共3罪；29岁王珏琛的女朋友刘臻颐，承认一项串谋妨碍司法公正罪；王珏琛的同党26岁关宇轩承认串谋妨碍司法公正及洗黑钱罪；王珏琛的同党29岁温展鹏则承认洗黑钱罪。

主脑还押期间策划并指示同党联手部署「罪案」

案情指，2021年9月至2022年5月期间，王珏琛还押惩教署荔枝角收押所，因而认识另外两名还押犯陈逸衡及李观浩。王珏琛向其女友刘臻颐、两名同党关宇轩及温展鹏提出，策划两宗自编自导罪案，让陈逸衡及李观浩向警方提供线报破案，从而便利二人在各自案件的司法程序中向法院申请减刑，而二人的家人则分别向王珏琛支付报酬。

刘臻颐按照王珏琛的指示，联络陈逸衡及李观浩的亲友以收取报酬，其中从陈逸衡的母亲收取现金25万元，又从李观浩的女友收取25万元，以及自李观浩的父母收取100万元。刘臻颐将当中4万元交予关宇轩，以协助筹备「自编自导」计划，关宇轩又将当中3万元交予温展鹏，以供跟进及安排有关事宜。

刘臻颐、关宇轩及温展鹏其后按照王珏琛指示，先后筹备购买高能量的非法气枪及获取炸药制造指南以准备炸药。他们又预备将该等非法物品藏匿于一个地点，以及安排代罪羔羊在该地点被警方拘捕。在2022年5月31日，王珏琛及刘臻颐被捕，廉署于刘臻颐的住所检取现金共57.7万元，在关宇轩及温展鹏的住所检取共31.9万元，并发现王珏琛写予刘臻颐及关宇轩的多封信件。

案件编号：DCCC373/2024

法庭记者：黄巧儿