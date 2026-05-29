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宏福苑大火｜安基苑突换棚网惹关注 房屋局ICU : 已安排人员到场实地抽样

社会
更新时间：18:03 2026-05-29 HKT
发布时间：18:03 2026-05-29 HKT

大埔宏福苑大火后，工程顾问「鸿毅」多名涉事人被调查，而牛头角居屋安基苑因工程顾问「鸿毅」辞任而停工。惟有业主指近日安基苑突更换棚网，关注工程是否合法及棚网质素。房屋局回复《星岛头条》查询时表示，独立审查组本月初知悉承建商开始于安基苑A座棚架重新铺设棚网，及后收到承建商按屋宇署发出的《注册承建商作业备考》的要求提交的阻燃效能测试报告。经审查组核查，确定该报告符合上述作业备考的规定，包括测试由指定实验室进行、附有有效的电子签名，以及采用了适当的测试标准。

审查组已安排人员实地抽查棚网 将样本送认可化验所测试

承建商本月中通知审查组A座的棚网已经铺设完毕，审查组已安排人员到现场实地抽样并将样本送交认可的化验所进行测试，以确保符合所需阻燃效能的标准。住户如发现棚架存在任何安全隐患，或怀疑承建商正进行违反《条例》规定的工程，可向审查组提供资料，审查组定会严肃跟进，并按调查结果，要求承建商作出纠正。

安基苑承建商本月初开始于A座棚架重新铺设棚网，引起业主关注。资料图片
安基苑承建商本月初开始于A座棚架重新铺设棚网，引起业主关注。资料图片

当局指「强制验楼计划」下的「订明修葺工程」涵盖与大厦公用部分结构构件、外墙及伸出物、消防安全构件及排水系统等有关的项目。其他不属于「强制验楼计划」下「订明修葺工程」的项目，例如外墙油漆，则可毋须在「注册检验人员」监督下，由屋苑业主立案法团及管理公司安排合资格注册承建商在符合《条例》要求下进行。 审查组于本年3月至5月曾多次派员到安基苑突击视察，均未有发现承建商违规进行与「强制验楼计划」有关的修葺项目，包括外墙工程；审查组亦未曾接获相关投诉。

审查组本年3月至5月曾多次派员到安基苑突击视察，均未有发现承建商违规进行与「强制验楼计划」有关的修葺项目，包括外墙工程；审查组亦未曾接获相关投诉。资料图片
审查组本年3月至5月曾多次派员到安基苑突击视察，均未有发现承建商违规进行与「强制验楼计划」有关的修葺项目，包括外墙工程；审查组亦未曾接获相关投诉。资料图片

安基苑为「居者有其屋计划」屋苑，属审查组管辖范围，并正进行大型维修工程。由于屋苑的工程顾问鸿毅建筑师有限公司在大埔火灾后终止服务，屋苑业主立案法团目前正安排聘请新的工程顾问，以及「强制验楼计划」下的所须「注册检验人员」。审查组其间已多次提醒安基苑业主立案法团、管理公司及承建商，在未委聘新的「注册检验人员」前，屋苑不可以进行任何「强制验楼计划」的「订明修葺工程」。

市建局 : 知悉安基苑承建商为棚架更换防护措施

市建局表示，安基苑的大维修工程因工程顾问鸿毅建筑师有限公司未能履行其职责，目前正停工。为协助屋苑尽快重启工程，市建局在过去数月一直与安基苑法团保持紧密沟通，包括进行会面商讨合适的方案。

市建局知悉，近日安基苑的工程承建商为棚架更换防护措施。虽然安基苑的大维修工程暂未复工，但据市建局了解，在此期间工程承建商仍有责任按政府相关部门的要求，确保工程的保护及安全措施妥善，包括保养竹棚和挂设棚网。

 

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