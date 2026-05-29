香港首个街头麻雀艺术展登陆中环善庆街 过百只特色麻雀藏身街头巷尾

香港首个街头麻雀艺术展览于今日起至本月31日登陆中环善庆街，艺术家Daniel为本次展览带来超过15件艺术作品，创作超过100只特别设计的麻雀，主题围绕「善」与「庆」。部分艺术装置更巧妙地隐藏于街角之中，等待观众自行发掘，为街道增添探索与惊喜。

灵感来自香港本地文化元素

Daniel表示，香港本地文化元素，包括广东俚语、音乐与电影，均是本次创作的重要灵感来源。是次展览中，他为不同店舖量身设计独特艺术作品，展现麻雀设计的多样性，以及各参与店舖的个性特色，经典的万子、索子、花牌均以崭新形式重新演绎。他指，这是一场可以让观众一边品尝咖啡或美酒的艺术展览。

关于为何选择在善庆街举办展览，Daniel表示，善庆街一直以亲切氛围与独特街区魅力闻名，是一个让人放松、慢下脚步的地方。善庆街的吸引力来自于其多元而富个性的店舖，有精心调制的鸡尾酒，以及各式美味餐饮，横跨传统意大利料理、创意日式料理等。他形容在街上买杯饮品、在街角闲逛的氛围「好chill」，觉得这里是一个很友好的社区。他又指善庆街本身艺术气息浓厚，很多艺术家都喜欢在街角创作，令他深受启发。

艺术品结合餐饮特色

他原本只打算做简单街头展览，「黐张表喺走廊算啦」，但与不同店舖倾谈后，发现大家都非常支持，令整个概念迅速成形，最终促成今次展览的形式。他亦分享，麻雀对他而言是一种媒介，用来呈现他喜欢的文化，「我钟意香港电影、音乐，我就会借此为灵感做创作。」

其中一件作品《KYANBASU》，展示在主打羊肉料理的现代日式居酒屋外。Daniel表示，作品为索子的变奏之作，灵感来自餐厅对羊肉料理的热爱。作品把日本元素和羊的意象融合，又带点卡通感，与店内装修互相呼应。

另一件放在寿司店的作品《SAKABA MASAKA 盛り》 为万子与筒子的变奏设计，Daniel笑言自己本身就是店舖粉丝。他把传统「一筒」改造成寿司造型，灵感来自他最爱的一款青瓜卷，上面铺满吞拿鱼蓉，他希望以「寿司仔」呈现「好多嘢食」的丰富状态。另外，呼应「善」的主题，是次展览亦同时作为一项慈善活动，凝聚社区力量，支持本地动物保护机构。

记者、摄影：蔡思宇