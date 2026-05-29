盛事之都︱罗淑佩：香港不打价格战 追求高质体验 吸引全球旅客

文体旅局局长罗淑佩接受彭博新闻社访问时表示，本港旅游业复苏进度理想，访港旅客量较去年同期增长逾一成，有望达成全年5,380万人次的目标。她强调香港不打价格战，将透过举办大型盛事、推广IP产品及发展游艇与赛马等高端旅游项目，以高质素体验吸引全球旅客。

Art Basel、七榄等盛事展现香港活力

罗淑佩指出，随著巴塞尔艺术展（Art Basel）及香港国际七人榄球赛等盛事举办，旅客能深刻感受到香港的活力。在消费模式方面，除了广东道名店依然有排队人潮，展现对奢侈品的持续需求外，音乐会及IP授权商品亦成为新趋势。她举例，动漫节及香港故宫文化博物馆的「法老猫」周边产品销情热烈，相关商品更会引入港铁站，将文化融入日常。

罗淑佩表示，过夜旅客的停留时间稳定维持在3.1至3.2晚，但受惠于交通便利，旅客因单一目的，如观赏演唱会或参观特定展览而频繁访港的趋势上升，当中去年及今年8月举办的Chiikawa展览均具极大吸引力。

酒店入住率达九成

面对邻近城市的竞争，罗淑佩透露，本港酒店业在节假日期间的入住率仍高达90%至95%。她强调，香港从不依赖价格竞争，而是追求质素及独特体验。当局正为特定客群创造规律行程，并与大型活动签订长期合约，如确保巴塞尔艺术展未来五年在亚洲仅于香港展出。

为配合旅游发展局「Only In Hong Kong」宣传口号，本港未来将推出多项盛事，包括在太平山顶及维多利亚港推出全新光影汇演、举办规模更大的「香港美酒佳肴巡礼」，以及全面重现昔日繁华盛况的新年倒数活动。

航班运力提升 积极拓展高端旅游市场

交通运载力方面，当局正与运输及物流局、机管局及国泰航空合作，预料随著三跑道系统投入运作，航班运力将持续增长。现时访港旅客数字较去年同期增长10至12%，整体进度稍微超出预期。虽然下半年可能受世界杯等因素影响，但8月将有6支国际知名球队来港参与足球节，下半年亦是传统访港高峰期。

针对高净值人士市场，当局正积极发展游艇旅游，计划在机场附近、香港仔及南丫岛等地增加泊位；同时拨出专款吸引高档商业及消费展览落户。此外，香港的世界级赛马活动及国际一级赛事亦是吸引高端旅客的重要一环，当局在推广时会充分配合该客群对私隐及安全的重视。