天气｜天文台今日录34.1度创今年最高温纪录 上水球场惊现42度？ 医生教路补水妙招

天文台表示，受高空反气旋影响，本港下午极端酷热，多处地区气温上升至35度或以上。截至下午四时，天文台录得最高气温34.1度，是今年以来的最高纪录。此外，一股偏东气流正逐渐影响广东东部沿岸。

上水球场惊现42度高温

根据天文台的自动分区天气预报，上水今日(29日)的气温达37度，不过在车cam L Facebook 群组流传一张照片，上水石湖墟球场的温度计竟录得42度的高温；有网民认为「长晒住一定比较高温，沙滩个温度计仲劲」，亦有网民表示昨日已见该球场的温度计量度出42度，今日又量度出42度，表示「明明今日热过昨日」，质疑「𠮶嘢坏咗」。亦有网民展示自己车内温度，在2时左右录得41度。

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另外，亦有网民在慈云山资讯交流FB群组发布相片，只见一个公厕前的温度计录得41.1度的高温。天文台预料现时覆盖广东的高空反气旋正逐渐减弱，而高温触发的雷雨正影响广东沿岸。

提放中暑｜家庭医生吁饮冻水、电解质饮品

家庭医生林永和表示，今日曾有地盘女工怀疑中暑求医，补水、休息后情况稳定。他指，疲倦、头痛、心跳快、呼吸不顺等，都可能是中暑或热衰竭的早期症状；市民可透过风扇、冷气、保持空气流通等方式，让室内温度低于28度，亦要避免在烈日下暴晒，「特别是做运动，最好在日落之后做，或者在室内做。」

林永和又建议，市民可根据出汗、小便、皮肤等身体状况适当补水，但提醒茶、咖啡、酒类有利尿作用，未必是消暑的好选择，「最简单是喝冻水，出汗出得多可选择电解质饮品。」

家庭医生关嘉美表示，近日求诊的市民，较平日增加约1成，「他们不知自己中暑，有些是头痛，或觉得晕、呼吸困难、作闷作呕。」。她提醒，市民外出时应穿浅色松身衣服，谨记持续补水，「不应待口渴时才喝水。水最好有电解液，煮500毫升水，凉了后加一茶匙盐，再放在雪柜，拿出来饮已经很舒服。」