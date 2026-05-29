天气｜天文台今日录34.1度创今年最高温纪录 上水球场惊现42度？

天文台表示，受高空反气旋影响，本港下午极端酷热，多处地区气温上升至35度或以上。截至下午四时，天文台录得最高气温34.1度，是今年以来的最高纪录。此外，一股偏东气流正逐渐影响广东东部沿岸。

上水球场惊现42度高温

根据天文台的自动分区天气预报，上水今日(29日)的气温达37度，不过在车cam L Facebook 群组流传一张照片，上水石湖墟球场的温度计竟录得42度的高温；有网民认为「长晒住一定比较高温，沙滩个温度计仲劲」，亦有网民表示昨日已见该球场的温度计量度出42度，今日又量度出42度，表示「明明今日热过昨日」，质疑「𠮶嘢坏咗」。亦有网民展示自己车内温度，在2时左右录得41度。

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另外，亦有网民在慈云山资讯交流FB群组发布相片，只见一个公厕前的温度计录得41.1度的高温。

天文台预料现时覆盖广东的高空反气旋正逐渐减弱，而高温触发的雷雨正影响广东沿岸。