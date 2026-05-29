渔护署年捕400流浪狗 署方澄清：非「4日即『啪』」 有狗暂托两年终获领养

渔农自然护理署每年捕获近400只流浪狗，经过检疫、护理后会供市民领养，惟近期相关领养数字明显下跌。渔护署解释，不少流浪狗本身有健康、性格等问题，影响市民领养意欲，而署方亦会为有关狗只提供基本医疗护理及行为训练，提高领养率。另外，署方未来亦加强宣传教育，期望减少弃养。

现时全港设有4个动物管理中心 负责处理狗只检疫、治疗等事宜

渔护署现时于全港共设立4个动物管理中心，负责处理其检疫、治疗等事宜，并暂时让有关狗只暂住中心。若确认狗只并无主人，则会交由动物福利机构协助安排领养。另外，渔护署过去3年间，每年亦接获约800至900宗狗咬人案件，而涉及咬人、走私案件的狗只，同样亦会于中心检疫和暂住。

过去3年每年捕获近400多只流浪狗 今年首季已有105宗

其中一个动物管理中心位于上水，设有120个狗只宿位，主要处理新界北个案。渔护署新界北动物管理兽医陈正民表示，中心处理的个案主要涉及流浪动物、主人弃养，或涉案动物，例如咬人案件的狗只。若狗只属流浪动物或无人管理，便会带到中心作狂犬病观察，一般为期7天，由咬人当日起计。至于流浪狗方面，渔护署过去3年间每年捕获近400多只流浪狗，而今年首季亦已有105宗捕获个案。捕获后，署方会根据狗只晶片及报失纪录，尝试联络狗主，若无主人则会安排于中心暂托。他亦强调，署方收到市民求助方会捕捉流浪狗，而不会主动采取行动。

他续指，暂托狗只的宿舍会由专人一日进行两次喂食，并提供护理、清洁杜虫、基本治疗等；亦有部分流浪狗较怕人，人员会用食物尝试接触，让狗只适应与人接触，提高被领养机会。不过他亦分享，有一只今年两岁的唐狗于2024年9月被主人交至渔护署，虽其性格温和，但亦要到今年5月才成功被领养；亦有一只杜宾犬于今年2月被交予该署，惟因体型太大，至今仍未有动物福利机构有足够空间安置。

市民领养数字下跌，动物管理中心的狗只平均扣留日数，亦由2023年的40.7日持续上升至去年53.7日。不过，过去3年间，署方交予动物福利机构安排领养的狗只，每年亦有260至300多只，领养比率接近4成；而此3年间，渔署人道处理的狗只数字，则为372至436只不等。

渔护署行动（动物管理）高级兽医毕丹澄清，坊间误以为署方捕获流浪狗后，「4日就会『啪』（人道毁灭）」，但有关的4日安排，实为法例规定需寻找其主人4日，之后才可安排领养，而管理中心最长的个案亦曾试过暂托两年。她亦提到，不少流浪狗被捕获时，健康情况较差，亦有部分狗只怕人，而中心亦会提供相关护理服务、行为训练，希望「帮佢整得靓靓仔仔」，提高领养率。不过她亦坦言，管理中心仅是狗只的「中转站」，无法为流浪狗提供长期照顾、关爱。未来署方会加强宣传教育，期望从源头减少弃养问题。

记者：伍万庭

摄影 : 何健勇