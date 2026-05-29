周浩鼎、霍启山及黄奕鉴任机管局新成员 监警会四委员获续任

政府今日（29日）宣布委任周浩鼎、黄奕鉴和霍启山为香港机场管理局新成员，并再度委任现任成员姚建华，任期3年。同时，行政长官亦根据法例，再度委任陈永德、林建康、王赐豪与严玉麟为独立监察警方处理投诉委员会成员，任期两年。所有任命均于2026年6月1日起生效。

机管局现任成员陈‍仲尼、周雯玲及资深大律师王鸣峰将于2026年6月1日离任。运输及物流局局长陈美宝表示，衷心感谢他们在任期间对机管局和香港国际机场发展所作出的宝贵贡献。

就监警会成员委任，保安局局长邓炳强表示，感谢监警会的不懈努力和宝贵贡献，致力确保香港享有公平、有效和具透明度的两层投诉警察制度。他有信心监警会会继续贯彻履行在《监警会条例》下的法定职能，确保市民的投诉获公平公正处理；同时从投诉中汲取经验，向警方提出改善建议以提升服务质素及专业水平。他又指，政府会继续全力支持监警会积极发挥其独立的法定监察职能，维护香港公平公正、对公众问责的投诉警察制度。