其士争产案丨周亦卿2015年做两手术 周莉莉称不知是否父亲决定 奇怪「唔攞second opinion」

其士集团创办人周亦卿2018年离世，2015年生前最后一份遗嘱将名下1.89亿股股份全数交予五女周蕙蕙继承。长女周莉莉入禀控告五女周蕙蕙及六女周薇薇，要求法庭裁定2015年遗嘱无效，以2009年遗嘱作准。周亦卿在2015年要先后接受2个大型手术，周莉莉同意周亦卿为人果断坚定，即使决定做手术也不足为奇。被问到有否怀疑过周亦卿当时没有精神行为能力去做决定，周莉莉回答当时感到奇怪周亦卿「唔攞second opinion」。

周莉莉称不知2015年两手术是否父亲自行决定接受

原告为长女周莉莉（Lily），由资深大律师沙惜时代表；被告为五女周蕙蕙（Violet，艺人吴家乐之妻）及六女周薇薇（Vi Vi），由资深大律师余若海代表。周莉莉要求法庭裁定2015年遗嘱无效、2009年遗嘱有效，但若法庭裁定2009年遗嘱及2015年遗嘱均属无效，则希望法庭宣告父亲死时无遗嘱，变相家人可分配父亲遗产包括公司股份。

被告方资深大律师余若海今继续盘问长女周莉莉，周亦卿2015年10月20日、订立遗嘱9日前曾给予长女周莉莉一张5432万元支票，周莉莉不久后便到银行兑现，然而余若海展示周亦卿此前亲笔笔记，当中订明给予长女周莉莉4000万元，问及何故金额有变，周莉莉回答指不知道。

周莉莉今早续接受被告方盘问。资料图片

余若海指周亦卿曾在2015年10月27日至28日咨询肝胆胰外科医生卢宠茂，引用五女周蕙蕙之后一日的电邮，当中提到周亦卿2个月内要先后接受2个手术，分别长达6小时及2、3小时，问到周莉莉可获周蕙蕙告知。周莉莉指「唔肯定」，但表示自己知情，解释「啲嘢来得好急」，甚至没有机会解释，不清楚是否周亦卿自行决定接受手术。

奇怪术前「唔攞second opinion」

余若海追问周亦卿为人果断坚定，即使决定做手术也不足为奇，周莉莉同意。余若海再追问周莉莉可有惊讶周亦卿要接受2个手术，周莉莉回应指当时「话有急切性」。余若海又追问周莉莉可知何以要进行2个手术，周莉莉「讲唔出」，只知手术复杂有危险。余若海问周莉莉是否没有怀疑过周亦卿当时没有精神行为能力去做决定，周莉莉回答当时感到奇怪周亦卿「唔攞second opinion」。

余若海呈上同年10月26日周亦卿亲笔笔记，当中提及遗嘱执行人次序，列出四女周蕙芝（Lisa）及周莉莉，周莉莉今确认笔记由周亦卿撰写及签署，惟不接纳笔记属实，因为「笔迹专家证明唔到」。余若海追问然而周莉莉没有理由怀疑不是周亦卿撰写及签署，周莉莉回答「physically yes（物理上系）」。余若海追问那么周莉莉何不接纳笔记属实，周莉莉指「法律问题唔识答」。

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案件编号：HCAP22/2019

法庭记者：陈子豪