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强雷雨杀到！天文台：未来一两小时广泛地区受大雨影响

社会
更新时间：21:17 2026-05-29 HKT
发布时间：16:03 2026-05-29 HKT

天文台晚上9时15分再发特别天气提示，预料未来一两小时广泛地区受大雨影响。

天文台晚上8点30分发特别天气提示，指本港以北的强雷雨区正逐步向南移动，预料两三小时本港部分地区雨势较大及有狂风雷暴。

天文台表示，高空反气旋正为广东西部沿岸及南海北部带来普遍晴朗的天气。而该区风势微弱。同时，高温触发的雷雨正影响内陆地区。正午时分，本港多处地区气温上升至34度左右。此外，预料一股偏东气流会在今晚逐渐影响广东东部沿岸。

天文台下午4时发特别天气提示，指高温触发的雷雨正影响广东沿岸，预料未来数小时本港部分地区雨势较大及有几阵狂风雷暴。天文台指现时覆盖广东的高空反气旋正逐渐减弱，而高温触发的雷雨正影响广东沿岸。本港下午极端酷热，多处地区气温上升至35度或以上。截至下午4时，天文台录得最高气温34.1度，是今年以来的最高纪录。此外，一股偏东气流正逐渐影响广东东部沿岸。

截至昨晚，天文台已连续6日录得最低气温28.0度或以上，平了有记录以来5月的最长连续热夜纪录。此外，与低压槽相关的骤雨及雷暴正影响广东内陆。

在正午12时，热带风暴蔷薇集结在冲绳岛之东南偏南约1330公里，预料向西北移动，时速约18公里，横过菲律宾以东之西北太平洋并逐渐增强。

本港下午大致天晴，极端酷热，市区最高气温约35度，稍后渐转多云，有几阵骤雨，局部地区有狂风雷暴。吹微风，今晚渐转吹和缓偏东风。

展望明日初时骤雨较多，高温天气缓解。星期日及星期一部分时间有阳光，有几阵骤雨。随后两三日渐转酷热。

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