天文台｜连续6日最低气温28℃以上 平5月最长连续热夜纪录 今日日间极端酷热
更新时间：07:16 2026-05-29 HKT
发布时间：07:16 2026-05-29 HKT
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天文台表示，高空反气旋正为广东西部沿岸及南海北部带来普遍晴朗的天气。截至昨晚，天文台已连续6日录得最低气温28.0度或以上，平了有记录以来5月的最长连续热夜纪录。此外，与低压槽相关的骤雨及雷暴正影响广东内陆。
在上午八时，热带风暴蔷薇集结在冲绳岛之东南偏南约1400公里，预料向西北移动，时速约18公里，横过菲律宾以东之西北太平洋并逐渐增强。
本港地区今日大致天晴。日间极端酷热，市区最高气温约35度，新界再高一两度。稍后渐转多云，有几阵骤雨，局部地区有狂风雷暴。吹轻微至和缓西至西南风。
展望明日初时骤雨较多，高温天气缓解。星期日部分时间有阳光，有几阵骤雨。随后两三日渐转酷热。
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