律师会新一届理事会诞生 会长汤文龙：积极拓展国际联系创机遇

香港律师会周四（28日）举行周年大会，并按章程完成2026至2027年度理事会选举，新一届理事会成员顺利诞生。会长汤文龙在会后发表讲话，对成功连任及新当选的理事表示衷心祝贺，并强调在全球政治及经济环境迅速演变的背景下，律师会将继续以宏观及前瞻视野，积极拓展国际联系，坚守高水平专业标准，为会员开拓更广阔的发展机遇。

六人当选新一届理事 其中五人「冧庄」

在昨日举行的周年大会上，共计有六名会员成功当选为新一届理事，分别为连任的郑程、徐凯怡、傅嘉绵、谭雪欣、赵彤，以及新当选的胡庆业。汤文龙表示，期待与各位理事携手合作，继续服务会员及社会，并深信新理事的加入将为理事会带来新的视角与动力。

律师会会长汤文龙（中）在会后发表讲话，对成功连任及新当选的理事表示衷心祝贺。律师会图片

汤文龙指出，香港律师会理事会由二十名成员组成，成员均来自不同规模及性质的律师事务所，专业范畴涵盖多元，具备广泛的代表性。这种多元化的组成结构，有助于理事会在未来的决策过程中，能够充分且全面地兼顾法律业界的整体利益，持续回应行业的实际发展需要。

下月初随特首团出访中亚

香港律师会成立于1907年，今年即将迈向120周年。汤文龙在展望未来工作时透露，他将于下月初再次随同行政长官李家超所率领的商贸代表团出访中亚地区，行程包括哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦。他深感荣幸能够连续第二年以专业团体及监管机构的身份参与有关出访，认为这充分反映出法律专业服务在国家对外经贸发展中所发挥的关键支撑与重要作用。

汤文龙阐述，是次出访中亚旨在进一步加强与当地法律界及相关机构的紧密联系，推动并建立更具制度化的交流与合作机制。此举不仅能协助本港律师会会员开拓新兴市场、发掘更多跨境法律服务的机遇，本会亦将借此机会，持续向国际社会深入介绍香港的独特制度优势，进一步彰显香港作为国际法律及争议解决服务中心的巩固地位。

回顾过去一年工作 促大湾区执业考试制度化

在工作回顾方面，汤文龙表示，过去一年律师会持续推动香港法律服务的对外发展，积极鼓励业界配合国家「十五五」规划的发展方向，发挥香港高度国际化的优势，促进内地企业「走出去」及海外企业「引进来」。

为深化区域合作，汤文龙上月亲自率领理事会访问北京，期间向国家司法部提交了重要建议，期望将现行的「粤港澳大湾区律师执业考试」试点安排，逐步转化为长期的固定制度，以促进大湾区律师更全面、深入地融入国家法律体系，为行业自律管理、业务拓展及保障当事人权益提供更清晰稳固的制度基础。此外，律师会的第二个会址亦已于今年4月8日正式启用，为会员举办培训与专业活动提供更完善的设施，对整体的长远专业发展具备里程碑意义。

在维护本港法治核心价值方面，律师会过去一年对多宗受到社会及国际高度关注的案件，在适当情况下作出了专业说明。律师会重申，香港法院全体法官均依法审理案件，并严格根据证据作出裁决，相关法律程序均依循公开、公平及专业的原则进行，展现出对法治精神的坚守。

与此同时，律师会亦不忘积极履行社会责任。汤文龙表示，在早前宏福苑不幸发生火灾后，该会迅速设立了紧急免费法律咨询热线，并成功动员大批义务律师，在第一时间为受灾影响的市民提供即时的法律支援与专业协助，充分体现出法律专业服务社会、关顾基层的良好精神面貌。

汤文龙最后强调，新一届理事会将一如既往，继续全力推动会员的专业发展与福利，深化与各地法律界的交流合作，巩固香港法律服务的国际优势，并深信在理事会与全体会员的共同努力下，香港律师会将继续为香港、法律界以至国家的法治建设及经济发展作出积极贡献。