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「M&S」及「乐天」两瓶装矿泉水样本检出肠道链球菌 食安中心指示零售商下架

社会
更新时间：22:05 2026-05-28 HKT
发布时间：22:05 2026-05-28 HKT

食物环境衞生署食物安全中心今日（28日）公布，两个瓶装矿泉水样本被检出微量肠道链球菌，中心表示已知会业界，并会继续跟进事件和采取适当行动。调查仍然继续。　　

中心发言人说，透过恒常食物监测计划，从零售层面抽取瓶装矿泉水样本作微生物检测，包括大肠杆菌、大肠菌群、肠道链球菌、可产生孢子的还原亚硫酸盐厌氧菌，以及铜绿假单胞菌的检测。结果显示，以下两个个别批次样本均被检出在250毫升内含一个肠道链球菌菌落形成单位，而其他检测指标（包括大肠杆菌、大肠菌群、可产生孢子的还原亚硫酸盐厌氧菌及铜绿假单胞菌）均为合格（即未被检出）。

根据《食品微生物含量指引》，在瓶装天然矿泉水中不得检出肠道链球菌。为审慎起见，中心已指示涉事零售商／经销商将以下受影响批次的产品停售和下架，有关经销商亦正对受影响批次产品进行自愿回收，市民可于办公时间致电相关热线，查询有关产品的回收事宜。

产品资料如下：

产品名称：Still Scottish Mountain Water 
品牌：Marks & Spencer 
容量：750毫升 
此日期前最佳：2026年12月
经销商：ALF Retail Hong Kong Limited
热线：3656 2253

产品名称：LOTTE ICIS Natural Mineral Water 8.0
品牌：乐天
容量：2公升
此日期前最佳：2027年9月22日
经销商：Goldtop Century Ltd
热线：2632 7373

2026年1月至今，中心已抽检50个瓶装饮用水样本作检测，除上述两个样本未能通过检测，其余样本测试合格。中心发言人说，肠道链球菌是一种普遍存在于人类和动物肠道内的细菌，一般而言对健康人士构成的风险较低，但部分菌株可能导致免疫力较弱的人士出现感染。市民应停止饮用受影响批次的天然矿泉水。如饮用有关产品后身体不适，例如出现恶心、呕吐、腹泻或发烧等病征，应尽快求医。

　

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