每日杂志｜夏季蚊患杀到 网购平药缺保证 本地白纹伊蚊已生抗药性 食环署：积极研究带菌雄蚊成效

本月高温及暴雨交替，多区出现蚊患问题。有学者提醒，夏季的高温会令蚊子繁殖周期缩短、数量上升，而本地白纹伊蚊已对常见灭蚊剂产生抗药性，若持续依赖单一化学手段，长远或令防控更困难。有灭虫业界人士呼吁，市民及业界应从正规途径购买符合规格的灭蚊产品，避免对人身及环境带来安全风险，并促请政府加强公众教育和提升前线技术培训。食环署回复指，目前积极研究应用携带人工感染沃尔巴克菌的雄蚊防治白纹伊蚊，亦正进行释放带菌雄蚊前的基线研究，确保安全和技术的有效性。

雨季过后，若不及时清理积水，容易滋生蚊子。

根据食环署最新公布的白纹伊蚊诱蚊器指数，仍有多区的「第一阶段诱蚊器指数」达到第三级，即白纹伊蚊分布广泛。当中，荃湾西第一阶段诱蚊器指数达37.7%，其次为青衣北33.3%，及马鞍山32.8%。至于五月第一阶段诱蚊器指数录曾得46%的大围，最新的分区诱蚊器指数已明显回落至24.2%。

有学者指出，白纹伊蚊最适合成长的温度约为30°C左右，与本港夏季的温度接近。 中新社

潜藏中毒或严重敏感危机

港大医学院公共衞生学院副教授林赞育表示，近期天气炎热、多雨，有机会加剧蚊患，尤其是白纹伊蚊。他指出，大部分白纹伊蚊最适合成长的温度约为摄氏30度，香港夏季的高温接近其适宜范围，会加快蚊卵孵化、幼虫发育及成蚊出现，令蚊子繁殖周期缩短及数量上升。

建筑工地因施工环境，易产生结构性积水，成为蚊子繁殖的温床。建造业总工会理事长周思杰表示，盖楼期间需要预留不同洞口以供安装各类设备，每当下雨时，雨水便会顺着空隙流入低洼位置，形成积水。他说，地盘通常会定期聘请专业的灭蚊公司，多数每周进行1次灭蚊工作；地盘内部平时也会安排工友每周1至2次自行施放蚊油。然而，即便加强灭蚊工作，受限于地盘复杂的环境，整体的蚊患感觉上仍较以前严重，不排除与天气炎热及雨量增加有关。

面对蚊患困扰，有人选择从电商平台网购灭蚊产品，惟业内人士提醒，选购时切记认清安全认证，以免驱蚊不成反伤身。

香港虫害控制从业员协会会长梁广源表示，现时有市民或灭虫公司透过网购及集运方式，从其他地区买入价格较低的杀虫剂。他指，该类产品绕过审查程序，其成分是否与标签相符亦难以确认，甚至没有急救指引，且无法排除买到假货的风险，呼吁市民及业界应从正规商店购买灭蚊产品。

香港虫害控制从业员协会会长梁广源期望，当局加强对前线人员的技术培训。

他提醒，由于该类药剂有机会被用于公共地方，一旦造成中毒或严重的药物敏感，医院将无法根据可靠的标签成分进行即时解毒，对公共环境衞生与人畜安全构成了巨大的潜在危机。他又强调，正规入口商如欲将杀虫剂引入香港，必须先向渔护署申请许可证，提交详细的物料安全规格，包括是否致癌等，也须向海关报关，方可合法引入。

部分工人喷药手法不正确

梁广源亦关注部分法团及物管公司为节省成本，以「价低者得」聘用缺乏专业技术的外判商，「一分钱一分货，我见过很多拿普通的喷雾器，在周围喷几下就当灭蚊，拍张照片就离开。」他指，物管公司往往只能凭照片确认是否已喷药，难以评估实际灭蚊效果。

梁说，目前不少屋苑及政府外判队采用的方法，无法有效杀灭飞翔中的成蚊；专业的超低量雾化技术，要求雾点大小不超过50微米，理想状态更应维持在25微米，才能长时间悬浮空气中，接触成蚊。他指，坊间不少公司使用的器材未达标，喷出的粒子过大，很快沉降，难以发挥作用。

他续指，部分工人喷药手法亦不正确，专业的做法应是以45度角向上斜射药水。他叹言，本港灭蚊工作长期缺乏实际操作培训，许多前线人员不懂使用量杯及按标签比例调配杀虫剂，容易令蚊子产生抗药性，长远削弱灭蚊成效。

林赞育亦表示，蚊子对化学灭蚊产生抗药性的情况越趋普遍。其团队也对香港多个地区的白纹伊蚊的灭蚊剂抗药性进行了检测，结果表明本地白纹伊蚊已对常见灭蚊剂如除虫菊精类产生明显的抗药性；若蚊子对化学灭蚊剂的抗药性持续增加，长远可能令蚊患防控变得更困难。他建议需及早采取综合防治策略，减少过度依赖单一化学手段，并配合生物防治等创新方法。

食环署利用大型超低微量喷雾器以雾化处理方式杀灭成蚊。

引入机械狗无人机灭蚊

为减少本地白纹伊蚊数量，食环署早前表示会研究引入「沃尔巴克氏菌」的雄蚊。署方最新回复指，正为进行实地测试作准备，及进行释放带菌雄蚊前的基线研究，确保安全和技术的有效性，并有助日后评估成效。署方亦会积极引入新科技灭蚊，例如使用新型捕蚊器、大型超低微量喷雾器、灭蚊机械狗、无人机及电动爬梯机等设备，以应对环境挑战及提高工作成效。

林赞育表示，当感染「沃尔巴克氏菌」的雄蚊与未感染或感染不同菌株的雌蚊交配后，雌蚊产的卵会在胚胎时期死亡，通过持续释放感染该细菌的不育雄蚊，可以大幅降低蚊媒种群数量，减少居民被叮咬的频率，并降低蚊媒疾病风险。

他指出，相关技术一般要按蚊媒的繁殖周期、季节和目标地区的蚊患密度，进行一段时间内有规律的持续释放才能达到最佳效果，同时配合诱蚊产卵器监测等数据，及时调整释放频率和数量，从而达到最高效的灭蚊效果。

而被感染的雄蚊不会叮咬人类，亦不吸血，沃尔巴克氏菌本身不会感染人类或其他脊椎动物，因此风险很低。林又指，白纹伊蚊并非本地生态系统中的关键物种，即使数量下降，对整体生态影响亦有限。不过，他认为相关计划仍需配合严格监测，并配合品质控制、成效监察及风险评估，以减低潜在影响。

惟梁广源担忧，若社区蚊患严重，尤其在雨季，仍需依赖化学方法快速减少成蚊数量，若期间误杀带菌雄蚊，会否影响防治效果。他认为，相关技术较适合在偏远及较少使用杀虫剂的地区进行长期试验；现阶段更应优先加强公众教育、改善外判制度及提升前线技术培训。

内地一间生物科技公司的白纹伊蚊幼虫饲养车间。 中新社

暑假旅游活动频繁 登革热传播风险升高

随着暑假临近，市民外游及旅客访港活动将趋频繁。感染及传染病科专科医生林纬逊预料，蚊媒传染病输入个案将随之增加，当中以登革热风险最高，亦不排除基孔肯雅热、疟疾及日本脑炎等疾病会同时在社区出现。

林纬逊解释，市民若在东南亚等登革热流行地区被蚊叮咬，回港初期可能因仍处潜伏期而未有病征，但若其后再被本地蚊叮咬，病毒便有机会在社区传播。

感染及传染病科专科医生林纬逊提醒，市民若被蚊叮后出现不适，应及早求医。

他亦提醒，市民应该留意自身是否出现肌肉痛、发烧等病毒感染的病征，若没有明显病因下出现相关症状，加上过去数天曾被蚊叮咬，尤其刚从高风险地区返港，应尽快求医，并主动向医护人员交代外游纪录，以便院方安排相关检测。

食环署表示，会对可传播日本脑炎的三带喙库蚊及可于本港传播疟疾的微小按蚊和杰普尔按蚊进行监察，并在传播风险较高的地方进行病媒蚊的调查及病毒测试。

内地「以蚊治蚊」见成效 试点蚊群密度骤降9成

近年，不少蚊患较严重的地区开始引入带有沃尔巴克氏菌的雄蚊，以抑制蚊子繁殖，并取得显著成效。

据内地传媒报导，有生物科技公司的「以蚊治蚊」技术已在全国多个区域进行释放试验，一般情况下三周内蚊子数量可减半，6至8周内野生蚊群密度能骤降80%以上，如在广州市白云区江高镇峡石村，运用有关技术防控登革热后，试点区域内蚊子密度显著降低，村内白纹伊蚊的控制律常态化超过90%，7年未发生一例登革热个案。

参考立法会资料，在新加坡，环境局以先导形式推行沃尔巴克氏菌计划（Project Wolbachia），并于2016年率先在蚊子丛生及爆发登革热的组屋区小规模释放蚊子。截至2021年7月，研究地点的伊蚊数量锐减98%，而登革热个案亦大减88%。该计划2020至2021年度涉及的预算开支达124万新加坡元（约750万港元）。

记者：潘明卉