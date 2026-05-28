18岁少女诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女今抢劫等3罪成 六旬的士司机勒索罪成

18岁少女4年多前在3日内诱骗多名网友，见面时乘的士带对方到元朗荒山野岭后，男同党将网友拉出车外施袭，动粗逼使网友交出金钱及提款卡等，夺去了约10万元，又逼使另外2名男女事主自慰及舔阴。经审讯后，4女3男陪审团退庭商议近2日，今于高等法院一致裁定18岁少女2项抢劫及1项企图抢劫罪成，另一致裁定59岁的士司机抢劫罪脱，交替勒索罪成。案件押后至7月6日求情，期间被告还押看管。

女被告从facebook、交友程式等途径认识4名事主

控方早前开案陈词指，现年23岁女被告侯恩琪从facebook、交友程式等途径先后认识了3男1女共4名事主，与每名事主见面后一同乘坐的士，带对方到元朗荒山野岭某处。到场后被告多名男同党将事主拉出车外施袭，以武力威吓逼使事主交出手提电话、金钱、提款卡及银行帐户资料，要求联络他人转帐予匪徒，其中2名男事主陈怀恩及冯嘉豪分别损失7万元及3万多元。当中事主X小姐被带到案发现场受袭时，被逼脱光衣服自慰。X小姐其后听到另一名伍姓男事主到场，伍拒绝交出提款卡及银行帐户资料后，被逼舌舔X小姐私处，并拍片纪录。

而现年65岁男被告麦剑文则为的士司机，在最后1次事件中接载女被告到场，再接载匪徒往返提款及送走男事主冯嘉豪。有3名事主事后报警求助，2名被告先后被捕，警诫下男被告承认收取1800元接载匪徒，女被告则否认涉案，3名事主在认人程序中认出女被告。控方交代其中一名男同党刘家裕早前已经承认了其中3项控罪，将会为控方出庭作证。

现年23岁无业少女侯恩琪被控于或约于2020年11月20日在香港新界元朗，连同4名身分不详的男子抢劫陈怀恩，劫去1个银包、2部流动电话、1张银行卡及2项据法权产，即中国银行（香港）有限公司欠该陈怀恩的一笔港币1万元债项及香港上海汇丰银行有限公司欠该陈怀恩的一笔港币6万元债项；于或约于2020年11月22日在香港，连同陈逸衡、刘家裕、梁俊华及其他身分不详的男子企图抢劫「X」及伍。

侯恩琪再连同现年65岁男被告麦剑文，被控于或约于2020年11月22日在香港，连同陈逸衡、梁俊华、刘家裕及另外2名身分不详的男子抢劫冯嘉豪，劫去1部流动电话、5张银行卡及2项据法权产，即香港上海汇丰银行有限公司欠赵嘉慧的一笔港币3.5万元债项及香港上海汇丰银行有限公司欠该冯嘉豪的一笔港币2,900元债项。

案件编号：HCCC410/2023

法庭记者：陈子豪