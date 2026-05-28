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偷外母家中财物后报假案贼喊捉贼 紥铁工认虚报有人犯罪 囚6周缓刑1年

社会
更新时间：19:02 2026-05-28 HKT
发布时间：19:02 2026-05-28 HKT

紥铁工因投资美股失利欠债逾百万，盗取外母家中财物及后报警称遭人爆窃。警方调查后，发现他当日曾出入案发单位，拘捕及警诫下他承认报假案，今于观塘裁判法院承认「虚报有人犯罪」罪。署理主任裁判官钟明新指案件严重，故拒绝判处罚款，但考虑到被告早前已还押3个月，今判囚6星期、缓刑1年。

34岁被告陈文浩、在控罪上报称无业，他承认于2026年1月23日在将军澳尚德邨尚真楼某室，明知地向警员13584胡梓聪虚报有人犯罪，即同日在该单位发生爆窃案，并声称上述处所被人搜掠及有财物被盗去。

辩方求情时，指案件是一宗悲剧，被告太太患癌，被告为了筹得治疗费而犯案，而被告现时已从事紥铁。辩方恳请法庭考虑罚款了事，但遭钟官拒绝，惟考虑到被告早前已还押3个月及今天认罪，故判以缓刑1年。

案件编号：KTCC234/2026
法庭记者：王仁昌

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