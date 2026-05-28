胡汉清钢线湾物业含僭建遭下令清拆 提覆核指上诉审裁组有权裁定命令违宪

资深大律师胡汉清30年前购入含僭建物的数码港钢线湾物业，屋宇署8年前要求清拆，惟长期没有执法，直至去年才突然发出清拆令。胡汉清上诉质疑清拆令违宪，非法干预私生活及住所，同时因严重细菌感染入院留医，一度半身不遂，现正接受居家治疗。上诉审裁小组认为无权裁断违宪法，并拒绝转介法律问题予上诉庭。胡汉清昨入禀高等法院要求推翻决定，裁定上诉审裁小组有权裁断宪法议题，指示其重新考虑转介申请。

去年初收清拆令提上诉被拒

申请人为74岁资深大律师胡汉清，拟答辩人为建筑物上诉审裁小组，利害关系方为屋宇署。入禀状指，胡汉清约30年前购买了数码港钢线湾沙宣道42号海日楼9号及2个车位，直至11年前才迁入单位，与3名子女同住。2018年4月中屋宇署上门检查后发现有僭建物，发信跟进，然而胡汉清指出僭建物自30年前置业时已经存在，署方多年来认为没有需要也没有采取任何执法行动清拆僭建物，而且僭建物没有被指构成任何危险，毫无必要即时清拆。署方坚持立场，惟6年半以来都没有执法行动。

直至去年初署方突然发出清拆令，指僭建物或构成结构或火灾风险，下令胡汉清即时移除其住所僭建物，2个月内还原单位结构，否则提控。胡汉清翌月上诉命令，质疑清拆令违宪，非法任意干预其私生活及住所，违反了《基本法》第29条「香港居民的住宅和其他房屋不受侵犯」，以及《人权法》第14条订明的私生活、家庭、住宅保障，屋宇署则认为无关上述权利。双方均认同建筑物上诉审裁小组有权考虑宪法议题，审裁小组不认同，其后律政司亦曾邀请建筑物上诉审裁小组重新考虑。

指搬迁难觅替代居所阻康复

同时胡汉清去年3月感染了金黄葡萄球菌，脊髓肿胀，下半身一度瘫痪，留医直到去年年中才出院，目前不良于行，需依靠轮椅出入，接受居家治疗，住所加装无障碍设施，现时为康复关键时刻，而康复过程视乎其有否稳定熟悉的居住环境，一旦迁出单位则难以觅得替代居所，若需执行清拆令便要迁出单位约半年。

胡汉清认为建筑物上诉审裁小组作为独立审裁机构，宪制上要在执法时平衡公益及自己的私生活权利，故需考虑各项相关因素。由于清拆僭建物无急切需要、执法行动延误经年及胡汉清身患重病，建筑物上诉审裁小组有权且理应反对即时清拆，延长暂缓甚至推翻清拆令。胡汉清去年8月29日向建筑物上诉审裁小组申请将法律议题转介至上诉庭定夺，建筑物上诉审裁小组以无权考虑宪法议题为由，翌月15日驳回申请，因此胡汉清如今入禀提出司法覆核。

案件编号：HCAL976/2026

法庭记者：陈子豪