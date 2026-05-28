屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 关爱队、分委会席位亦不保

屯门新会商会中学校长李卓兴日前率领学生到新加坡参加游学团，疑与当地保安争执、爆粗辱骂对方，引起争议。该校校董会已对有关教职人员进行调查，由于校长表现未能符合公众期望，已即时停止职务。屯门新会商会中学校董黄俊硕今日（28日）向《星岛头条》表示，今日校董会收到校长提交的辞职信，校董会会尽快开会讨论是否接纳。

政圈料「有手尾」 李卓兴名字「消失」于关爱队

李卓兴其他身份包括屯门新景关爱队成员、屯门分区委员会成员。根据首期关爱队工作报告，该小队工作包括举办健康服务站、国庆茶叙，亦曾推动国民教育宣传。《星岛》政情专栏「大棋盘」日前报道，有政圈中人指，事件虽与关爱队服务无关，但其行为已影响关爱队形象，他会否主动离开这岗位，值得留意。

翻查屯门关爱队及分区委员会网站，李卓兴的名字已经「消失」，意味他成为「三失」，除了辞任校长岗位，亦失去关爱队及分区委员会身份。

民政事务总署日前表示留意到有关报道，政府非常重视地区委员会委员及关爱队队员的操守。民政总署已制定关爱队《行为守则》，强调关爱队应秉持诚实、正直和廉洁的操守，如有关人士违反相关要求，署方会按既定机制严肃处理。

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新会商会中学法团校董会日前已发声明，对事件引起公众关注及不安，深表歉意，又称校办学团体一向重视教职员的操守，如有教职员涉及操守及不当行为，必按既定程序进行调查及跟进，必严肃处理。

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