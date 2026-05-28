其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满

其士集团创办人周亦卿2018年与世长辞，2015年遗嘱将名下1.89亿股股份全数交予五女周蕙蕙继承。长女周莉莉入禀要求法庭裁定2015年遗嘱无效。被告方指周亦卿在立2015年遗嘱9日前给予长女周莉莉一张5432万元支票，另亦给予五女周蕙蕙港岛中半山豪宅花园台单位。周莉莉当时认为「成件事有问题」，又认为父亲的决定「唔合常理」。她收到支票不久后便作兑现，表明「佢俾我一定系收嘅」，但她对五女周蕙蕙获赠花园台单位一事则感到不快。

周莉莉指「听人讲」得知父亲与周维正父子争执

代表被告五女周蕙蕙（艺人吴家乐的妻子）及六女周薇薇的资深大律师余若海庭上展示周亦卿亲笔笔记，指周亦卿对七子周维正（Oscar）的失望在笔录中显露无遗，周亦卿写道周维正「不认为要跟千年传统，今年不拜年，父母也可不认，不尊重家人」、「拍台 、撕支票，和孙子6年才拍一张相」，又形容七子周维正「目中无人」，故他身为人父「也不知怎么做」。周莉莉同意上述情况，她有时「听人讲」而得知父子争执。

周亦卿与七子周维正曾在倾谈关于澳洲农场生意问题时，周维正突然拍台，周亦卿因周维正不尊重他而感到伤心。原告周莉莉指：「公司个个都知」，姐妹们均认为「点解要搞到拍台」。周莉莉称周维正的生意全均蚀钱，所以父亲「叫Oscar出去做生意」，父亲亦给予周维正9000万元投资餐饮生意以作支持，同时让周维正留任其士集团非执行董事。

余若海再展示周亦卿亲笔笔记，当中提到周亦卿指五女周蕙蕙「你是聪明的孩子，爸爸相信你有能力把家人凝聚起来，人不一定要赚很多钱⋯⋯」，周莉莉称「我接受佢系聪明的孩子，佢50岁㗎啦」。

指2015年仍无怀疑父亲精神行为能力有问题

周莉莉指她在2014年隐约感觉到父亲「讲嘢慢咗，论尽咗」、「行动慢咗」，「当时以为只系老咗」，但她认为父亲仍有能力进行公司重大决策，她当时从来没有怀疑父亲的精神行为能力，反而认为他有能力作重大决定及批核公司公告。

余若海提到，周亦卿曾担任巴林王国驻香港名誉领事及香港巴林商会会长，曾率领代表团到访巴林述职，反映他当时仍有精神行为能力。周莉莉称父亲到访巴林只是「形式上」，工作应酬均交给其他人包括周维正负责。

周莉莉重申：「我完全无话过我爸爸失智、完全做唔到嘢」，她在2015年也留意不到父亲身体状况及行为有很大改变，她以为当时父亲仍有能力处理日常工作，从没怀疑父亲有能力担任公司董事局主席及批核公司年报，她认为父亲当时可理解公司公告及年报内容，没有怀疑过当时父亲的精神行为能力。

被告方庭上播片反驳周亦卿45周年酒会上口齿不清之说

余若海指出，周莉莉在为本案录取证人陈述书时，才得知父亲曾在2015年8月20日中风，又指出周莉莉与父亲在同一大厦工作，即使非同层工作，也不时会在公司碰面，岂会不知道父亲曾在2015年8月20日中风。

周莉莉承认她察觉到父亲在2015年压力大、脾气暴躁、爱发牢骚，故她在父亲生日时特意预订暴躁先生（Mr. Grumpy）的生日蛋糕，她力陈「我买个咁嘅蛋糕，同大家商量过，大家都知」，只是想取笑父亲。余若海则指，周亦卿只会对周莉莉脾气暴躁，对五女周蕙蕙、六女周薇薇及其他公司董事也不会爱发牢骚。

余若海问及周亦卿2015年压力大、脾气暴躁、爱发牢骚的原因，是否因为证监会收购及合并委员会当年裁定周亦卿与周维正违反《公司收购、合并及股份购回守则》的强制要约规定，向他们施加冷淡对待令及作出公开谴责。周莉莉认同父亲对此不太高兴，因为事件破坏其长期良好声誉，但不认为是直接原因。

余若海引述周莉莉称父亲在2015年12月15日其士集团45周年庆祝酒会上发表简短演讲，出现口齿不清。余若海遂在庭上播放当日周亦卿上台致词的未经删剪版本，但周亦卿致词时口齿清晰，回想当初创立其士只有10名员工，直至成为员工数目逾万的上市公司。在庭内旁听的四女周蕙芝（Lisa）及六女周薇薇（Vi Vi）观见父亲致词影片时均潸然泪下。

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收父亲5432万支票之余不满周蕙蕙获赠花园台物业

余若海又指出，周亦卿在立2015年遗嘱9日前，2015年10月20日曾给予长女周莉莉一张5432万元支票，周莉莉不久后便到银行兑现，另亦给予五女周蕙蕙港岛中半山豪宅花园台（Garden Terrace）单位。周莉莉她当时认为「成件事有问题」，「佢个决定唔合常理，我觉得奇怪，我系谂佢有问题」，故认为父亲当时的精神行为能力已出现问题，即父亲「无精神行为能力去好好处理件事」。余若海指周莉莉讲大话，但周莉莉称「我唔接纳」。

余若海质疑周莉莉为何不在其证人陈述书提出此事件，作为证明父亲立2015年遗嘱莉已没有精神行为能力的有力证据。周莉莉认为此事件绝对是重要证据，但「点解无出现（在证人陈述书）我答唔到」，其后又指「我真系miss咗」。

周莉莉指她倾向认为父亲当时无精神行为能力，但父亲给她5432万元支票，「佢俾我一定系收嘅 」，「你问我佢有无（金钱）能力俾依个钱，咁当然有啦」，但她有怀疑当时父亲的精神行为能力。周莉莉亦对五女周蕙蕙获赠花园台单位一事感到不快，当时「第一感觉『发生咩事呀依家』，你话我开心，我一定唔系」。

案件明续。长女周莉莉将继续接受被告方资深大律师余若海的盘问。

周莉莉在案中要求法庭裁定2015年遗嘱无效、2009年遗嘱有效，但若法庭裁定2009年遗嘱及2015年遗嘱均属无效，则希望法庭宣告父亲死时无遗嘱，变相家人可分配父亲遗产包括公司股份，亦同意此举不合符父亲心愿，形容此为「最唔想发生嘅嘢」。周莉莉确认父亲心愿是成立家族信托，大部分遗产用作公司营运及慈善用途，家人无受益。

案件编号：HCAP22/2019

法庭记者：刘晓曦