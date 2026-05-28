港铁联乘香港故宫博物馆推古埃及主题巡展 人气法老猫与铁仔走访9个车站及商场

港铁与香港故宫文化博物馆展开跨界合作，由今日（28日）起至8月底推出《当铁仔遇上法老猫—古埃及文明奇遇》主题巡展。是次巡展以尼罗河为灵感，由香港站启航，港铁吉祥物「铁仔」将化身「法老」，联同博物馆「古埃及文明大展—埃及博物馆珍藏」的「法老猫」，走访9个港铁车站及商场，打造一条横跨多个社区的文化探索路线。

互动装置转换名字为古埃及象形文字

主题巡展由香港站率先启航，车站化身期间限定的古埃及神殿场景，由1.4米高的「法老铁仔」和「法老猫」领航，带领乘客走进主题列车车厢和巨型金字塔装置。现场更设有圣书体互动装置，让参加者将名字转换成古埃及象形文字（圣书体），亲身体验古埃及书写文化的独特魅力。其他站点包括金钟站、中环站、香港西九龙站、红磡站、九龙塘站、九龙湾站，并延伸至港铁旗下两大商场ELEMENTS圆方及青衣城，将车站及商场串连成一条文化探索路线。其中，「高铁队长」亦换上帅气的法老装束，于高铁香港西九龙站登场，与图坦卡门法老猫一同迎接乘客。

深圳地铁设主题装置及打卡点

此外，港铁参与营运的深圳市轨道交通四号线的观澜湖站，及十三号线的深圳湾口岸站亦设立主题装置及打卡点，让跨境旅客与深圳市民一同参与这场古埃及文明奇遇。

港铁：当法老铁仔遇上法老猫 增添趣味

港铁公司企业事务及品牌总监蔡少绵表示，很高兴与香港故宫文化博物馆合作，将古埃及文明带进社区。她指，当法老铁仔遇上法老猫，这对新拍档不只为大众旅程增添趣味，同时鼓励市民及旅客沿着文化探索路线走访不同港铁车站及商场，重塑古埃及文明的神秘魅力，为每段旅程增添姿彩。

吴志华：将博物馆展览体验延伸至城市不同角落

香港故宫文化博物馆馆长吴志华表示，透过港铁完善的铁路及商场网络，这次联乘活动可以将博物馆的文化展览体验从馆内延伸至城市不同角落。借着法老铁仔与法老猫的奇妙旅程，主题巡展中的古埃及珍贵文物得以与多个港铁车站及商场所在社区的故事巧妙连结，让跨越千年的古埃及文明走近本地观众及来自世界各地的旅客。

港铁联博物馆推多款限定纪念品

另外，港铁联同博物馆推出多款限定纪念品，设计融合古埃及文化元素及铁路特色。当中一大亮点为「法老铁仔 × 法老猫」限量版礼盒，内含法老铁仔及法老猫咪毛绒挂件，并配以车长名牌、马赛克风挂扣等装饰配件，增添收藏乐趣，可供市民换购。另备有限量版非卖品「法老猫」、「法老铁仔」及「法老高铁队长」特别版透扇，供市民凭指定消费换领。

记者：蔡思宇

摄影：刘骏轩