中大与两机构合作推防暑计划 助长者装风扇冷气 明年推抗热服务指引

夏日炎炎，体弱长者健康风险倍增。香港中文大学赛马会老年学研究所与两所机构合作，由前年起推出为期三年的「热岛。热不倒」计划，分别于油尖旺区及观塘区为长者提供抗热支援服务，为数百位受影响长者提供家居改装服务，包括加装冷气等。另外，研究所亦将根据计划成果，于明年发表相关的社区服务指引，供政府、社福机构参考。

计划为中高风险人士提供支援 提供「社区暑热地图」

计划共同首席研究员黎子俊指出，全球暖化问题持续，本港酷热天气及热夜日数由2004年起不断上升。极端酷热天气可令人脱水、头晕，严重者会中暑，而65岁以上长者、慢性病患者等更是高危人士。不过以往社福机构较多集中为长者提供寒冬支援，而夏天的防暑支援却不多，故希望透过计划协助长者。计划会根据长者的年龄、是否独居、健康情况等等，优先为中高风险人士提供支援，包括提供「社区暑热地图」，标示出社区中较阴凉的地方；提供风险评估和介入服务等等。

接受服务长者平均77岁 优先支援居住环境较差者

他续指，计划推出至今已有两年，接受服务的长者平均年龄达77岁。据目前经验，室内的高温同样可构成健康风险，因此应优先支援居住环境较差的长者等高危人士。简单介入，例如上门探访、提供降温物资等已可有效改善长者应对暑热的能力。明年研究团队将整合今次计划的经验，发表一套有关应对酷热的社区服务指引，供政府部门及社福机构采用。

红十字会与区内餐厅合作 提供位置供长者避暑

香港红十字会是合办有关计划的机构之一，主要负责油尖旺区服务。红会注册护士苏嘉耀就指出，本港有近四分之一的㓥房位于油尖旺区，近两成区内居民年届65岁或以上，反映酷热风险问题在区内尤为严峻。而计划下，红十字会就与区内餐厅合作，让餐厅提供位置供长者避暑；并联同社区组织「洗楼」探访，为长者提供冰巾、帽子等抗热物资。另外，按家访情况，机构亦为约500至600宗个案，提供轻微至大型家居改善服务，包括加装窗帘、装冷气等。

长者对酷热天气认知不足 66%室内温度高于28度

苏提到，据前线人员观察，不少长者对酷热天气认知不足，亦缺乏防暑知识。同时，个案中有一成（65宗）为㓥房，当中有6成半室内湿度高于建议湿度（即70%），当中有66%室内温度高于28度。他解释，㓥房环境拥挤、通风欠佳，室内气温及湿度亦会较高，而机构的义工亦较难为相关单位提供家居改装服务。不过他亦相信，随《简朴房条例》实施，未来简朴房需设有可打开的窗户，将有助改善相关单位的环境。

记者：伍万庭

摄影：卢江球

