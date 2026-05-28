Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非礼强奸未成年继女再威胁索偿50万元 47岁跨境司机5罪成重囚13年

社会
更新时间：16:30 2026-05-28 HKT
发布时间：16:30 2026-05-28 HKT

47岁跨境司机12年前到广东度假时非礼13岁继女，其后变本加厉，更在住所强奸继女，直至2021年2人争执后，继女向男友透露而揭发事件，跨境司机再威胁继女称因此收入受损会索偿50万元。继父早前承认妨碍司法公正罪，受审后被裁定非礼强奸等4罪成，法官李素兰今日于高等法院判刑指被告严重违反诚信，重判监禁13年，指事主事后患上创伤后压力症候群，遭母亲迁怒，断绝联络再于庭上否认指控更令事主心碎。

事主告知母亲遭遇反被迁怒

被告P.S.承认1项作出倾向并意图妨碍司法公正的作为罪，受审后被裁定2项非礼、1项向16岁以下儿童作出猥亵行为及1项强奸罪成，1项强奸罪脱。

李官引述创伤报告指事主患上创伤后压力症候群，长期惊恐、恼怒、发恶梦，表现逃避，时会忆起案发经过，感到焦虑受压，情绪受困。李官续指东窗事发后，事主勇于告知母亲，岂料未获对方保护之余更迁怒自己，断绝联络，撤去所有学业财政支援，母亲再于庭上否认事主指控，不相信其说法，令事主心碎。李官提到然而事主已经重过新生，被告重犯机会低。

威胁索款50万并要求中止案件

李官判刑指案情严重，2人以父女相称，年纪相差21年，事主13岁起遭被告侵犯，14岁起遭被告强奸，案发时未成年无法自保。李官认为被告身为继父，与事主同住，被对方形容为带权威的严父，完全主宰事主生活，犯案严重违反诚信，而事主多年来三缄其口，被告却佯作一切如常，继续从中取利，从未使用过安全套。

李官提到妨碍司法公正罪中，强奸罪本已严重，被告明知事主会出庭指证自己，还向对方称自己会因此收入受损，不应提控，在事主无力支付之时威胁会索偿50万元收入损失，间接指控事主说法失实，要求中止案件，加剧事主伤痛李官以监禁2年至4年为非礼等罪量刑起点，而强奸罪则重判监禁12年，部份刑期同期执行，共囚13年。

案件编号：HCCC241/2025
法庭记者：陈子豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:04
公务员加薪｜公务员薪酬趋势净指标出炉 高层加4.12% 中层加2.64% 低层加1.17%
政情
6小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
7小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
18小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
21小时前
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
9小时前
银行收紧内地客开户 记者实测各大行 中资行职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请
银行收紧内地客开户 记者实测各大行 中资行职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请
商业创科
7小时前
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
时事热话
5小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
2026-05-27 13:36 HKT
法拉利主席埃尔康周二在罗马附近的教宗夏日别墅，向良十四世展示白色电动车Luce。法新社
法拉利首款电动车引群嘲 市值蒸发392亿
即时国际
7小时前
凯柏峰外貎。资料图片
珍惜生命｜将军澳男住客飞堕天井 当场气绝
突发
9小时前