非礼强奸未成年继女再威胁索偿50万元 47岁跨境司机5罪成重囚13年

47岁跨境司机12年前到广东度假时非礼13岁继女，其后变本加厉，更在住所强奸继女，直至2021年2人争执后，继女向男友透露而揭发事件，跨境司机再威胁继女称因此收入受损会索偿50万元。继父早前承认妨碍司法公正罪，受审后被裁定非礼强奸等4罪成，法官李素兰今日于高等法院判刑指被告严重违反诚信，重判监禁13年，指事主事后患上创伤后压力症候群，遭母亲迁怒，断绝联络再于庭上否认指控更令事主心碎。

事主告知母亲遭遇反被迁怒

被告P.S.承认1项作出倾向并意图妨碍司法公正的作为罪，受审后被裁定2项非礼、1项向16岁以下儿童作出猥亵行为及1项强奸罪成，1项强奸罪脱。

李官引述创伤报告指事主患上创伤后压力症候群，长期惊恐、恼怒、发恶梦，表现逃避，时会忆起案发经过，感到焦虑受压，情绪受困。李官续指东窗事发后，事主勇于告知母亲，岂料未获对方保护之余更迁怒自己，断绝联络，撤去所有学业财政支援，母亲再于庭上否认事主指控，不相信其说法，令事主心碎。李官提到然而事主已经重过新生，被告重犯机会低。

威胁索款50万并要求中止案件

李官判刑指案情严重，2人以父女相称，年纪相差21年，事主13岁起遭被告侵犯，14岁起遭被告强奸，案发时未成年无法自保。李官认为被告身为继父，与事主同住，被对方形容为带权威的严父，完全主宰事主生活，犯案严重违反诚信，而事主多年来三缄其口，被告却佯作一切如常，继续从中取利，从未使用过安全套。

李官提到妨碍司法公正罪中，强奸罪本已严重，被告明知事主会出庭指证自己，还向对方称自己会因此收入受损，不应提控，在事主无力支付之时威胁会索偿50万元收入损失，间接指控事主说法失实，要求中止案件，加剧事主伤痛李官以监禁2年至4年为非礼等罪量刑起点，而强奸罪则重判监禁12年，部份刑期同期执行，共囚13年。

案件编号：HCCC241/2025

法庭记者：陈子豪