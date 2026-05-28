每日杂志‧人物志｜研AI配对平台拓时间银行 郑振刚智慧连结跨代互助

陪诊、送饭、维修家具——这些看似琐碎的日常支援，对不少长者而言，却弥足珍贵。随着人口老化加剧，社福机构面对越来越大的照顾压力，香港大学人工智能与数据科学学部主任郑振刚（Reynold）近年尝试以科技支援社区照顾，带领团队开发「HINCare（手牵手）」平台，透过智慧时间银行系统连结义工与有需要的长者，及逐步将服务对象延伸至不同年龄层，回应跨代需求。投身科研逾30年，郑振刚坦言能将研究所得应用于社会感到「神奇」，并强调科技发展追求创新的同时，更重要是回应社会的实际需要。

「HINCare」应用程式可申请陪诊、送饭、家居清洁及维修等服务。 受访者提供

「HINCare」在第51届日内瓦国际发明展中荣获银奖。

走进郑振刚（Reynold）在港大的办公室，映入眼帘的是摆满整个书柜的书籍及奖状。对于这位深耕计算及数据科学的学者为何走进社区服务领域，他笑言一切都是机缘巧合。

最初接触「时间银行」，源于有社福机构希望开发相关应用程式。他因此开始思考，能否运用自己过往在推荐系统的研究经验，将义工与长者进行更精准、更智能的配对，没想到应用程式推出后，陆续有其他机构主动接洽合作。后来团队索性改变思路，将单一的应用程式整合为平台「HINCare」，利用异构信息的网络来存储大量信息，例如长者的技能及社交网络。

郑振刚强调，发展创新科技的同时，也要回应社会的需要。

郑振刚表示，人工智能已带来革命性转变，教育界需重新思考教学方式。

现时登入「HINCare」手机应用程式，可以申请陪诊、送饭、家居清洁及维修等服务，人工智能（AI）便会开始匹配最适合的义工；到了约定的日期，就会有义工来帮忙。而义工的服务时数则转换为「时分」，用于日后申请服务。

目前有约20间社福机构使用「HINCare」，用户多达2万人，相等于1200万元的社会资本。 受访者提供

看似普通的积分制度，背后核心其实是促进社区互助——长者不一定只是被照顾的人，也可以帮助别人。Reynold忆述，有一位76岁的独居婆婆，退休后长期照顾母亲，直到母亲离世后才重返社区。参与「HINCare」后，她由原本被视为潜在服务使用者，成为贡献社区的一分子。现时她定期上门探访两位约90岁的长者，透过义工服务累积时分。

他说，婆婆在帮助别人的同时亦感到快乐，生活也多了一份保障，「储到许多时分，等将来需要协助时，就可以换取服务。」婆婆更主动参与社区活动，甚至运用时间积分参加分享会，并开始规划晚年生活，学习科技与设计，期望日后能回馈社会。

扬威日内瓦国际发明展

近年，随着合作机构服务对象、社区人口结构不同，除了服务长者，「HINCare」也推出功课辅导等新服务，满足跨代互助需求。在今年3月举办的第51届日内瓦国际发明展中，「HINCare」荣获银奖。他亦在发明展中看到了许多关于「人机沟通」的最新技术，期望未来能在平台加入对话式介面或聊天机器人功能，简化长者的使用流程。

「拿到这个奖，对我们团队是一个鼓励。」Reynold指出，香港是理想的试验场，人口密集，义工配对相对容易，但他认为更重要的是透过这个平台，向不同地区推广时间银行的概念，「如果我们这个概念在香港做得好，希望不同的地区都可以做，开枝散叶。」

Reynold坦言，要将平台推展至内地甚至其他地区，仍面对不少挑战，由于各地对于数据或软件的管理有不同的法律制度，需要时间逐步研究，因此现阶段会优先在本地试行及完善系统。

郑振刚与团队成员合照。 受访者提供

冀突破限制 时分跨中心兑换

他提到，现时「时分」仍未能跨中心通用，义工在不同机构累积的服务时数，暂时无法互相兑换。为突破限制，团队约半年前推出「TimeTeer（时间义）」应用程式，并在港大的4个合作项目中进行测试，希望逐步建立更流通的时间银行网络。

除了配对服务，团队另推出资讯平台「OpenCare」，整合不同义工服务、社区活动及照护资讯，让公众更容易搜寻社区资源。

Reynold与科研的缘分始于少年时期。小时候，父亲买了一台电脑，他由玩电脑游戏开始，逐步尝试修改游戏程式，从中培养对计算机的浓厚兴趣。求学时期，他每逢星期六都会与几位同学到深水埗黄金商场「看电脑」，成为学生时代的固定活动。

他笑言，自己一直非常喜欢读书，尤其着迷于数学，而计算机最吸引他的地方，在于其中蕴含大量复杂问题与推理过程。每当成功写出程式、顺利运行并解决问题时，都会带来极大成就感，「写程式其实就是你和电脑沟通的一种模式。」中学选修计算机科学后，他便确立了未来方向。

郑振刚于1998年获得香港大学计算机工程学士学位。 受访者提供

除了研究，他亦享受教学过程，希望将艰深复杂的知识，以简单易明的方式传授给学生，「我挺喜欢传授的过程，所以选择了一条研究及教学的道路。」他指出，研究从来不是闭门造车，学者需要不断参与学术会议、与不同研究者交流，讨论最新技术与发展，「这是一个很大的天地。」

他寄语学生，若有志走研究道路，必须保持终身学习的心态，不要自满，「做研究需要终身学习，不会去到某一点就完结。」

倡提升全民AI素养 善用AI

谈及香港未来发展，他认为香港应保持国际化优势，同时加强与内地接轨，「内地有的是资源空间、更强的算力，香港则有人才及思维，要联通内地及国际，令香港的国际化更增强。」他亦认为，本港需要提升全民AI素养，不只是发展技术，更重要是思考AI如何应用于不同领域。

他认为AI已带来革命性转变，教育界需重新思考教学方式。他指出，学生未来要学习如何驾驭AI、善用AI，同时保留基本思考能力与道德判断。他强调，有些能力仍必须亲身学习与实践，不能完全依赖AI。

郑振刚忆述，有长者义工发挥所长，回馈社会。

工作满挑战乐在其中 吁新一代快速适应AI

郑振刚（Reynold）坦言，出任香港大学计算与数据科学学院人工智能与数据科学学部主任后，每天充满挑战，既要兼顾研究工作，也要不断学习管理知识及熟悉大学运作，但他笑言自己「乐在其中」。

在推动科研发展之余，他亦希望建立稳定且具支持性的科研环境，让系内教授与研发人员有更好的发展，同时培养更多能熟练运用人工智能（AI）的新一代人才。

他认为，AI时代下，计算机科学的核心能力正在改变。过去企业或较重视学生能否快速写出程式，但现在更重要的是懂得如何善用AI工具完成不同工作，「AI和计算机不会没落，（人类）只会越来越依赖。」他指出，技术变化速度极快，无论老师或学生都必须持续学习、快速适应，「有甚么新技术出来，就要立刻去试，不可以故步自封，我觉得这对我、对学生来说都是挑战。」

记者：潘明卉